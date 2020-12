The Racing Factory: Dois títulos importantes na primeira temporada

Quando a The Racing Factory se apresentou ‘oficialmente’ em fevereiro deste ano, para trás já tinha ficado a certeza que a equipa estava a construir os alicerces, que começam agora a dar frutos com títulos. Bastaram alguns meses para que a estrutura de S. Paio de Oleiros começasse a vencer provas, e recentemente chegou o momentos dos títulos. Miguel Nunes viu confirmado o seu título de Campeão da Madeira de Ralis e agora foi a vez de Armindo Araújo assegurar o título de Campeão de Portugal de Ralis de 2020.

Há cerca de ano e meio o Autosport teve oportunidade de conhecer em detalhe, as ambições da jovem equipa liderada por Aloísio Monteiro, e mais recentemente quando fomos conhecer as novas instalações da The Racing Factory, em S. Paio de Oleiros, ficou a certeza que tinha nascido mais uma grande equipa portuguesa no motorsport, para se juntar à Sports & You e à ARC Sport, para só falar nos ralis, não esquecendo do consistente crescimento da Racing4You, Domingos Sport, por exemplo.

No ano de estreia com a The Racing Factory e aos comandos de um Skoda Fabia R5 Evo, Armindo Araújo e Luís Ramalho são os novos Campeões Nacionais de Ralis 2020, sexto titulo absoluto do piloto.

Para Aloísio Monteiro, CEO da The Racing Factory, este é o concretizar de um objetivo assumido no início da temporada. “Quando partimos para este desafio, tínhamos objetivos bem delineados e muita vontade que este dia chegasse. Atingimos o objetivo depois de uma época atípica, onde foi necessário redobrar os esforços, a atenção e o trabalho para que nada falhasse. Vencemos os dois principais campeonatos absolutos de Ralis realizados em Portugal, primeiro na Madeira com a dupla Miguel Nunes-João Paulo e agora com o Armindo Araújo-Luís Ramalho no Campeonato de Portugal de Ralis. Estas conquistas são um orgulho para toda a equipa The Racing Factory, mas também aumentam a nossa responsabilidade para o futuro”, explicou Aloísio Monteiro que acrescentou ainda a importância da Skoda Motorsport nestes triunfos: “O Skoda Fabia R5 Evo provou a sua fiabilidade e a ligação entre The Racing Factory e a Skoda Motorsport deu os primeiros frutos. Que venha 2021!”

Já Justino Reis, que ao longo da temporada no cumprimento das suas funções acompanhou de perto todo o desenrolar dos respectivos campeonatos mostra-se extremamente satisfeito. “Na verdade esta não era a forma que gostaríamos de festejar este título. Os campeonatos devem ser festejados na estrada, juntos dos fãs e dos pilotos. Ainda assim, e tendo em conta as contingências e o panorama atual, não podemos deixar de ficar extremamente felizes com mais esta conquista, que comprova o excelente trabalho realizado por toda a equipa. Depois de vencer o Campeonato Regional da Madeira com o Miguel Nunes, esta vitória é a cereja no topo do bolo na primeira temporada da nossa equipa”, começou por dizer Justino Reis, antes de agradecer “a todos os pilotos, co-pilotos e membros do staff da The Racing Factory que tornaram esta temporada ainda mais valiosa. 2021 está já ao virar da esquina e a nossa equipa tem muitas novidades para anunciar.”