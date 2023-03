The Racing Factory com novidades | AutoSport

Armindo Araújo e Mikko Heikkila serão os pilotos da The Racing Factory na prova de abertura do ERC e do CPR 2023, integrando um elenco de luxo, com 55 equipas inscritas e nomes de relevo como Efran Llarena, Hayden Paddon, Erik Cais, Craig Breen e Mads Ostberg.

O Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto é o ponto alto do fim-de-semana que se aproxima e marca o início da época 2023 do ERC, bem como do CPR. Estão reunidas todas as condições para uma edição memorável desta mítica prova já que estão inscritas quase seis dezenas de equipas a pontuar para o ERC e cerca de 30 que pontuarão para o CPR. O plantel da prova organizada pelo Demoporto incluiu 13 campeões em título e pilotos oficiais do WRC, transformando o Serras de Fafe num embate “mundialista” de peso.

A The Racing Factory espera um bom resultado por parte de Armindo Araújo e Mikko Heikkila, os dois pilotos que representarão as cores da equipa portuguesa, vencedora dos títulos nacionais Absoluto e de 2RM em 2022.

Para Aloísio Monteiro, CEO da The Racing Factory, a qualidade da lista de inscritos é muito positiva: “Estamos confiantes neste regresso à competição, em casa, com uma lista de inscritos fantástica. Na minha opinião, esta qualidade só nos motiva para fazermos mais e melhor, para elevarmos a nossa própria fasquia e darmos tudo de nós para andar nos lugares da frente. Temos duas equipas de grande nível, uma estrutura técnica de grande valia, reunindo todas as condições para estarmos no rali com muita ambição!”.

Armindo Araújo não esconde a sua “satisfação por dar continuidade à nossa ligação com a The Racing Factory. O nosso Skoda vai assim continuar em boas mãos. Estamos juntos para lutar pelas vitórias em 2023!”.

O heptacampeão nacional, que continua a ser navegado por Luís Ramalho, parte para este rali depois de ter brilhado no arranque do CPTT, vencendo a categoria T3 e conquistando um pódio absoluto, aos comandos de um Can-Am, querendo agora voltar a fazer uma das suas já proverbiais entradas “à leão” no campeonato, estando na luta pelo triunfo nas contas do CPR e não colocando de lado um resultado de topo nas lides do Europeu.

No segundo Skoda Fabia EVO da TRF estará uma das “aquisições” para o plantel da estrutura. O atual campeão finlandês, Mikko Heikkila, navegado por Samu Vaaleri, deu bons sinais no teste pré-época e apresenta-se em Fafe com ambição para lutar pelos lugares cimeiros, neste que é o seu terceiro embate com os adversários do ERC, sendo a sua estreia absoluta no Serras de Fafe.

“Quero agradecer à The Racing Factory a aposta que em mim e no meu projeto. Começamos bem e desejo alcançar muito no futuro para mim e para a TRF!”, afirmou Heikkila.

O Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto arranca já esta sexta-feira, dia 10, com o Shakedown e a Fafe Street Stage noturna, que deverá merecer o favor de milhares de espetadores ao longo do traçado nas ruas da urbe fafense.

No dia de sábado os pilotos passarão por Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, para aquela que será a etapa mais dura do evento. O rali tem o seu epílogo no domingo, dia 12, com uma dupla passagem pelos troços de Luílhas, Seixoso, Santa Quitéria e Lameirinha, com esta a ter honras de Power Stage na derradeira abordagem. São 17 classificativas, totalizando 180,29 kms e a prova será acompanhada ao vivo no portal WRC+.