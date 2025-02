TGR Caetano Portugal e o projeto no CPR: “diria pelo menos, 2/3 anos, mas não há um timing definido”

Tendo em conta os muitos rumores que sempre circulam nas redes sociais, em determinando ponto a confusão é tão grande que já ninguém sabe muito bem para que lado é que aponta a verdade.

Portanto, cá vai. Em conversa com Ricardo Amaral, Diretor da TGR Caetano Portugal, o projeto do CPR da Toyota é apenas com um carro, sendo certo que há mais dois, privados, para Ricardo Teodósio e Rúben Rodrigues, que vão correr no CPR em 2025.

Quando perguntámos a Ricardo Amaral se, como equipa oficial, pensam poder no futuro, ou ainda este ano, ter um segundo carro oficial, a resposta foi clara: “não está previsto, nós só temos um carro, há mais dois que foram anunciados e neste momento o que está previsto é serem três os Toyota GR Yaris Rally2 a competir no Campeonato de Portugal de Ralis. Do nosso lado não está previsto termos mais nenhum carro”, disse, revelando também o tempo para que está previsto, para já, este projeto: “Não temos um timing específico. Enquanto na TGR Iberian Cup havia um timing concreto, que eram três anos, nós aqui no CPR não temos um timing específico, por isso acredito que seja como eu disse.

Nós estamos no Motosport em Portugal há 55 anos, por isso poderá, com o tempo, mudar um bocadinho, ou seja, eventualmente haver alguma modalidade que nós podemos deixar durante algum tempo, mas eu acredito que seja para alguns anos, diria que pelo menos, dois ou três, mas como disse, não nos podemos comprometer agora porque não há um timing definido”, disse.