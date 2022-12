Terceira Automóvel Clube ‘quer’ CPR e European Rally Trophy | AutoSport

Num momento de maior fragilidade do Grupo Desportivo Comercial que acabou de perder o seu lugar no Europeu de Ralis e também no Campeonato de Portugal de Ralis, o Terceira Automóvel Clube já se posiciona e desde já assume a candidatura ao CPR e também ao European Rally Trophy de 2024.

Foi Paulo Silveira, presidente do clube, que o revelou à imprensa açoriana garantindo no entanto que é um desejo assumido não para afrontar ninguém mas sim “a favor dos ralis”.

De referir que já não é a primeira vez que o TAC se candidata a receber uma prova do CPR, isso sucedeu em 2021 e segundo Paulo Silveira a prova teve uma avaliação positiva da FPAK.

O líder do Clube da Ilha Terceira garante que está a ser preparada uma dupla candidatura para 2024 às duas competições.

Um desejo que é lícito, como é lógico, e também, claro, pleno de oportunidade, pois embora não o admitam, é muito mais fácil fazê-lo numa altura em que o clube histórico que organiza o Rali dos Açores, o Grupo Desportivo Comercial está na mó de baixo – fruto de ter perdido as suas provas ‘bandeira’ – esta é uma oportunidade que o TAC quer tentar aproveitar.

Am declarações à imprensa local, Paulo Silveira assegura que o facto da ‘sua’ prova ser em asfalto facilita a realização da prova numa altura de “época baixa turística” destacando que isso vai de encontro à vontade do Governo dos Açores.

Curiosamente o clube tem duas provas no Campeonato de Ralis dos Açores, o XXIII Além Mar Rali, previsto para 7 e 8 de julho e o XXIV Além Mar Rali Ilha Lilás, previsto para 29 e 30 de setembro também, logicamente, na Ilha Terceira que o TAC assegura ter todas as condições necessárias para receber um evento do CPR e ERT: “temos um aeroporto internacional (ndr, Lages) muita hotelaria e restauração”, disse ao Diário Insular.

Não há fome que não dê em fartura, e a verdade é bem melhor haver duas provas candidatas, do que nenhuma. Significa que os ralis ao mais alto nível estão ‘vivos’ em Portugal e muitos clubes trabalham para chegar à ‘Primeira Liga’.