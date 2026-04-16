Team M. & Costas apresentou projetos CPR 2026 de Pedro e Guilherme Meireles
A Team M. & Costas apresentou a sua estrutura para a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis, no concessionário Škoda M & Costas, em Creixomil, Guimarães.
Para a nova época, a equipa volta a apostar numa combinação de experiência e juventude, reforçando a sua ambição competitiva numa das principais competições do desporto automóvel nacional.
O experiente piloto Pedro Meireles, campeão nacional em 2014, estará novamente ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2, contando com Mário Castro como navegador. Já Guilherme Meireles, uma das promessas da nova geração, irá competir com um Škoda Fabia Rally2 EVO, acompanhado por Pedro Alves na navegação.
Na apresentação foram reveladas as viaturas oficiais da equipa, bem como a sua imagem para a temporada 2026, num momento que assinalou o arranque de mais um capítulo na presença da Team M. & Costas nos ralis nacionais.
Com um histórico de resultados relevantes e uma presença consistente no Campeonato de Portugal de Ralis, a equipa mantém o foco na competitividade e na afirmação dos seus pilotos ao longo da nova temporada.
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