Team Hyundai Portugal: sete anos de vitórias, 3 campeonatos

Desde que veio para os ralis em 2018, o Team Hyundai Portugal chegou ao título principal três vezes, sempre com pilotos diferentes, Armindo Araújo, Ricardo Teodósio e Kris Meeke, dois vice-campeonatos com Bruno Magalhães, em todos os anos, a equipa venceu mais do que um rali, num ciclo de sete anos que, ao que tudo indica, vai continuar ainda que para já a equipa nada diga.

Um projeto muito importante para os ralis portugueses, sem a mais pequena das dúvidas, contribuindo muito para o crescimento da competição, por ‘arrasto’. Várias outras estruturas foram surgindo ao ponto de podermos dizer com toda a segurança que os últimos sete anos têm sido dos melhores de toda a história do Campeonato Nacional/Portugal de Ralis.

Na hora de fazer a festa da conquista do título, Kris Meeke não escondeu a sua enorme satisfação por ajudar o Team Hyundai Portugal a chegar ao topo do Campeonato de Portugal de Ralis: “Estou muito feliz por ter conseguido concretizar a conquista do título de campeão para a Hyundai, ao somar o maior número de pontos no Campeonato de Portugal. Foi um rali bastante difícil, atendendo às condições climatéricas que se fizeram sentir, o que me obrigou a uma concentração extrema, no sentido de evitar cometer erros. O balanço da época acaba por ser fantástico. Obrigado a todos!”.

Ricardo Teodósio, o campeão de 2023, destacou, apesar dos contratempos, o seu bom desempenho na prova que fechou a temporada e na qual venceu duas classificativas: “Infelizmente aconteceram imprevistos que nos impediram de fechar a época com uma vitória. Acho que este rali era ‘nosso’, mas o mais importante é que protagonizámos um bom final de época, como estava nos nossos planos. Só tenho que agradecer o apoio que recebemos, desde os patrocinadores à equipa e adeptos. E até para o ano!…”

Agora resta esperar pela definição do futuro, que nos parece que vai continuar a ser promissor, já que não há nada que indique que a Hyundai possa parar, bem antes pelo contrário. Mas resta aguardar pelas decisões.

Palmarés

2018 – Campeão, Armindo Araújo, 3 vitórias

2019 – vice-campeonato, Bruno Magalhães, equipa 4 vitórias

2020 – vice-campeonato, Bruno Magalhães, equipa 2 vitórias

2021 – 3º lugar, Bruno Magalhães, equipa 2 vitórias

2022 – equipa 2 vitórias

2023 – Campeão, Ricardo Teodósio, equipa 6 vitórias

2024 – Campeão, Kris Meeke, equipa 5 vitórias

