Team Hyundai Portugal: Ricardo Teodósio e Kris Meeke confirmados em 2024 | AutoSport

Ricardo Lopes, Diretor de Operações da Hyundai Portugal, acaba de confirmar oficialmente o line up do Team Hyundai Portugal para 2024: Ricardo Teodósio e Kris Meeke estão confirmados em 2024, num projeto que tem sequência depois da opção de trazer em 2023 Craig Breen para a equipa: “como sempre, entramos em 2024 muito entusiasmados com o nosso lema os ralis pelos ralis, para atrair os fãs para trazer mais emoção e espetáculo ao nosso campeonato. Tem sido assim desde 2018, fomos vice-campeões em 2019 e 2020, e alcançámos o título o ano passado. Sem dúvida que o ano 2023 ficou marcado para nós pelo infortúnio que aconteceu com o Craig Breen, que faria hoje 34 anos, e este ano decidimos continuar com esse projeto, que passa por trazer um piloto de craveira mundial para o campeonato, o Kris Meeke, amigo de longa data do Craig Breen, que aceitou esse desafio. Apesar de tudo, terminámos o ano de 2023, desportivamente, da melhor maneira possível, foram 10 pódios, seis vitórias e o triunfo do campeonato de Portugal de Ralis nacional com o Ricardo Teodósio e o José Teixeira. Portanto, terminou da melhor maneira para nós e agora estamos de volta cheios de garra como sempre. Em equipa ganhadora não se mexe, e o Kris Meeke voltou a aceitar o desafio de se juntar a nós, o que é importante. E continuamos como sempre preparados para lutar novamente pelo título”, disse Ricardo Lopes.