Team Hyundai Portugal: Gonçalo Cunha é o novo (velho) navegador de Gonçalo Henriques no CPR

O Team Hyundai Portugal anunciou Gonçalo Cunha como novo navegador de Gonçalo Henriques para as seis provas restantes do Campeonato de Portugal de Ralis de 2026, com estreia marcada já no Rally de Lisboa, terceira ronda da época. A mudança surge após o fim da ligação desportiva entre Henriques e Inês Veiga, dupla que somou vários resultados de relevo nas últimas temporadas.

Reencontro após parceria anterior

Apesar da idade, Gonçalo Cunha, nascido a 8 de março de 2001, apresenta já um percurso consolidado nos ralis nacionais. Estreou-se como navegador em 2019 e chega agora à estrutura oficial da Hyundai com conhecimento prévio da forma de trabalhar de Gonçalo Henriques, com quem disputou nove ralis nas temporadas de 2023 e 2024, alcançando resultados de destaque entre os concorrentes de duas rodas motrizes.

Ao explicar a escolha, Gonçalo Henriques destacou a afinidade pessoal e desportiva entre ambos. “Voltar a correr com o Gonçalo é o reencontro de dois amigos dentro do carro; duas pessoas que sempre se deram muito bem, inclusivamente fora dos ralis, e que tiveram resultados incríveis”, afirmou o piloto.

Henriques recordou ainda o passado vitorioso da dupla: “Foi com ele que consegui o meu primeiro campeonato das duas rodas motrizes. Para mim, é uma felicidade enorme voltarmos a fazer equipa, agora no seio do Team Hyundai Portugal.”

Despedida de Inês Veiga

A entrada de Cunha coincide com a saída de Inês Veiga, cuja colaboração com a equipa foi sublinhada pela Hyundai Portugal. Em reacção à mudança, Jorge Costa, Chief Operating Officer da marca, agradeceu o contributo da navegadora: “Obrigado à Inês pelo entusiasmo, profissionalismo e dedicação com que representou o Team Hyundai Portugal.”

O responsável acrescentou que “o seu profissionalismo e paixão pelo desporto deixam uma marca positiva na nossa estrutura”, desejando-lhe “as maiores felicidades pessoais e profissionais”.

Também Gonçalo Henriques fez um balanço elogioso da parceria agora terminada. “Foi um percurso recheado de sucessos e de excelentes momentos. Juntos conquistamos um Campeonato e uma Taça de Portugal nas duas rodas motrizes”, salientou, antes de concluir: “Chega agora o momento de virar a página, mas, acima de tudo, agradecer o profissionalismo, dedicação e competência demonstrados pela Inês. Obrigado, Inês!”