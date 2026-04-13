Sondagem: Quem pode vencer o CPR Duas rodas Motrizes em 2026?

Sondagem: Vote no piloto que entende ter mais condições de vencer o CPR 2RM em 2026.

O plantel de 2026 do CPR é bem diferente de 2025, embora existam várias duplas que transitaram do ano passado, bem como outras que surgem pela primeira vezes nesta ‘corrida’ do CPR 2RM que podem perfeitamente ter uma boa palavra a dizer em termos de campeonato. A estes nomes, e eventualmente outros que surjam não podemos dissociar os troféus da Stellantis, Peugeot Rally Cup Portugal e Ibérica, que se mistura muito com o CPR 2RM, sendo que as próprias estratégias têm também muito a ver com os troféus.

Neste contexto e ainda sem grande historial face a alguns nomes, o que queremos que nos diga é quem entende ser o favorito para vencer este ano a competição.

É, para já, um palpite muito no ‘escuro’, mas face à grande maioria dos nomes é perfeitamente possível apontar possíveis candidatos.