Sondagem: Qual a próxima ‘estrela dos ralis em Portugal? Pedro Antunes foi o mais votado

Esta semana quisemos saber ‘Qual acha que pode ser a próxima ‘estrela dos ralis em Portugal?’, Não deste ou dos próximos anos, em que o plantel se deve manter mais ou menos o mesmo. O desafio que quisemos propor foi diferente. Naturalmente, daqui a alguns anos o plantel do CPR estará renovado, não nos interessa saber com que rapidez, mas sim quem os adeptos, presentemente, entendem ter mais possibilidades de ser a nova ‘estrela’ dos ralis em Portugal.

Da equação quisemos tirar a possibilidade de haver oportunidades diferentes, uns conseguirem apoios, outros não. Partimos do princípio que vão ter chances iguais para evoluir as suas carreiras, e dentro de algum tempo estão todos a correr de R5 no CPR.



Os adeptos emitiram a sua opinião, e entendem que Pedro Antunes (35,3%) é o mais destacado. Como se sabe, ganhou a Peugeot Rally Cup Ibérica e em 2021 vai ter um R5 para correr. Segue-se Diogo Gago (27,7%) que já corre de R5 há algum tempo, no Campeonato dos Açores e em algumas provas do CPR. O terceiro é Pedro Paixão (15,7%), piloto madeirense que tem vindo a brilhar, mas que não tem conseguido colocar de pé projetos consistentes. Seguem-se Pedro Almeida (8,1%), Miguel Correia (7,5%), Outros (3,4%) e Ricardo Sousa (2,3%). De certeza que se dentro de algum tempo tivéssemos este lote de pilotos a correr no CPR, de certeza que teríamos campeonatos tão animados quanto os atuais.

