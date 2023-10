Sondagem: Leitores do AutoSport acham que Armindo Araújo vai ser Campeão | AutoSport

Perguntámos aos nossos leitores quem eles acham que vai vencer o Campeonato de Portugal de Ralis e as suas respostas são mais uma vez o espelho do equilíbrio em que está a competição. Armindo Araújo recebeu 33,1% dos votos, seguindo-se José Pedro Fontes com 29,6%. Ricardo Teodósio recebeu 26% das preferências e o líder do campeonato, Miguel Correia, apenas 11,2%. Vamos ver se a sensibilidade dos nossos leitores tem paralelo com o que se irá passar na prova