Sondagem da Semana CPR: Qual será a próxima ‘estrela dos ralis em Portugal?

Esta semana queremos saber ‘Qual acha que pode ser a próxima ‘estrela dos ralis em Portugal?’, Não deste ou dos próximos anos, em que o plantel se deve manter mais ou menos o mesmo. O desafio que queremos propor é diferente. É uma espécie de previsão.

Imagine que o plantel do CPR, daqui a vários anos, está completamente alterado, e quem “dá cartas” são os seguintes jovens atuais, em baixo, todos (hoje) com menos de 30 anos. Da equação, deve retirar todo e qualquer “se”. Vamos imaginar que todos a partir deste momento tinham oportunidades iguais para evoluir as suas carreiras, e dentro de alguns anos (não interessa quantos) estavam todos a correr de R5 no CPR. Quem acha que poderia chegar primeiro a campeão ou ser a nova ‘estrela’? Partindo do princípio que estavam todos a correr ao mesmo tempo. Resumindo: em igualdade de circunstâncias, qual deles tem mais potencial para chegar mais longe.

NOTA: Se votar ‘outro’ escreva o nome nos comentários do site.

Os melhores comentários serão selecionados para ser publicados no jornal da próxima semana,.

