Solberg e Loubet “tiraram as medidas” ao novo Hyundai i20 N Rally2

A Hyundai Motorsport está a meter a “carne toda no assador” no que aos testes do novo Hyundai i20 N Rally2 já que levou para a Sardenha o carro, e nada mais nada menos que Oliver Solberg e Pierre-Louis Loubet. O caro está previsto ser homologado em julho tendo surgido rumores que pode ser homologado mais cedo, o que não é provável: O que está previsto é julho tanto homologação como a entrega das primeiras viaturas.

O que poderá acontecer, é o carro ser estreado não oficialmente no Rali da Croácia, mas mesmo assim o rumor não faz grande sentido. Veja o vídeo. Daqui a uns meses pode ver o carro fazer o mesmo em Portugal.