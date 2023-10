Semana de decisões no CPR: Amigos, amigos, ralis à parte… | AutoSport

Imagine que no campeonato principal português de futebol os quatro principais clubes chegavam à última jornada todos com hipóteses de ser campeões, e antes disso, na antevisão os quatro treinadores ou quatro capitães, se juntavam numa conferência de imprensa numa amena cavaqueira. Nunca aconteceria, sabemos bem. Mas os ralis são algo à parte, o que se vive ali é amizade, companheirismo, respeito mútuo, e só deixam de ser amigos, quando todos meterem os capacetes e as luvas e arrancarem para o primeiro troço. Aí é, amigos, amigos, ralis à parte.

Tudo isto para dizer que Miguel Correia, Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes e Armindo Araújo se juntaram os quatro na sport TV, que vai transmitir em direto o Rali Vidreiro, prova que marca a decisão do título do CPR.



Miguel Correia, líder do campeonato à entrada da última prova que, obviamente: “manter a liderança do campeonato e agora vamos para a última prova discutir o título com três experientes pilotos como são os meus adversários, a responsabilidade é muito grande, não há dúvida”, começa por dizer o mais jovem dos quatro, ele que ter a possibilidade de ser campeão já é um enormíssimo feito face aos adversários com que se está a bater. Então se for campeão, é outro sobre o verde do seu bonito carro…

Para Armindo Araújo, o simples facto de estar aqui, já é uma enorme vitória, mas como é óbvio, o campeão em título, quer mais um: “a experiência ajuda, já estive nesta situação algumas vezes, nós somos campeões em título tivemos um início campeonato complicado, tivemos um grande acidente, primeira prova com acidente, na segunda prova não pudemos participar e agora ainda estamos na luta do campeonato era uma coisa que não estávamos à espera. Felizmente durante o ano os resultados foram bons e trouxeram-nos até ao final na luta. Sou quem estou em quarto lugar deste este grupo, portanto sou aquele que não tem nada a perder, vou com tudo, vou dar tudo o que tiver na estrada e vou para casa sossegado sobre aquilo que poderia fazer”, disse.

Já José Pedro Fontes afina pelo mesmo diapasão: “O Armindo está a dizer o que todos nós pensamos, não há muita margem para fazer gestão, todos nós temos que entrar para ganhar o rali, troço a troço e é assim que vai ser. É bom estarmos todos nesta luta é bom para o campeonato, bom para o desporto e espero que seja uma grande festa que esteja muita gente nos troços. E não são só quatro pilotos diferentes, são três marcas diferentes, duas marcas de pneus e três equipas e tudo isto mostra a vitalidade do campeonato”, disse.

Para comprovar o bom ambiente que se vive nos ralis, Ricardo Teodósio já sabe relativizar melhor o nervosismo: “Claro que a experiência ajuda, já são muitos anos, e estes anos todos passando por várias disciplinas ajudam um bocado a estarmos mais calmos. Talvez nós estejamos mais calmos que o próprio Miguel, pois a comparar connosco é ainda muito novinho ainda tem muito tempo para ser campeão nacional, tem que deixar aqui para os mais velhos, porque vamos embora daqui a menos tempo do que ele”, gracejou Teodósio, não por Mind Games, mas dizendo algo que muita gente sente: mesmo que não seja desta que chega ao título, Miguel Correia está talhado para o fazer no futuro, se calhar já nos próximos dias: “que ganhe o melhor, não vamos gerir, ninguém está a pensar no 2º 3º 4º lugar, todos queremos o primeiro lugar. Estou bastante animado e bastante ansioso também com uma dose de nervosismo enorme mas vamos tentar gerir todas essas emoções e pensar só em dar gás e levar o melhor resultado para casa”, disse Miguel Correia, que sendo o mais jovem e não tendo ainda nenhum título absoluto de ralis, tem naturalmente os níveis de stress mais elevados com os experientes concorrentes.

Para Armindo Araújo: “depois do acidente, encarámos todas as provas seguintes como uma final e chegamos agora ao final do ano podendo ser campeões nos ralis e no TT. Este fim de semana tive uma prova em que passei para a frente do campeonato, e estou na luta também nos ralis, venci a Taça de Portugal que se realizou em Lisboa e por isso está a ser um ano fantástico a contrabalançar com o acidente que foi muito mau. Portanto, estou muito feliz por estar nesta luta, e tal como eles, também quero ser campeão e eu acho que a parte mais importante é o desportivismo e chegarmos ao fim e podemos honrar os vencedores e com jogo limpo e desportivo entre nós os quatro”, disse.

José Pedro Fontes aproveitou para tocar em pontos muito importantes: “acho que o campeonato tem vindo a crescer em termos notoriedade e qualidade de equipas e de projetos, é preciso também ajudar os jovens a chegar, nós ainda não estamos com muita vontade de deixar o Miguel (Correia) ganhar para já (risos) mas é importante aparecerem jovens como o Miguel, o campeonato tem crescido também na qualidade das provas, na promoção que os clubes têm tentado fazer a volta do campeonato, as equipas também tem feito um bom trabalho à volta disso, e eu acho o campeonato nacional ralis é a categoria rainha do desporto motorizado, eu estive na velocidade o Armindo está no TT o Ricardo também já esteve na velocidade, e eu acho que a seguir ao fenómeno dos três grandes do futebol a à seleção, os ralis são o desporto que consegue atrair mais multidões, e eu acho que nós temos que tentar tirar proveito disso, e como fazemos? é dando bons espetáculos e tendo campeonatos competitivos.

Ricardo Teodósio concorda: “é sempre bom termos muitos espectadores, vamos ter a Sport TV a ajudar-nos, com o Clube Automóvel da Marinha Grande fizeram um trabalho excelente ao juntarem-se para divulgar mais os nosso desporto e aquilo que nós gostamos de fazer, a divulgar os nossos patrocinadores. Vai ser um grande rali, vamos estar todos a lutar pelo mesmo objetivo, um de nós será campeão, e claro, gostava que fosse eu…”

Algo que ficou bem patente nesta conversa é o facto de para além de adversários, são também bons amigos, precisamente o que Armindo Araújo refere: “o nosso desporto é um desporto muito limpo, a camaradagem entre nós está completamente aberta, nós estamos preocupados em dar o nosso melhor dentro do carro, não há jogos fora do carro, nós temos parceiros muito importantes de notoriedade nacional as marcas estão connosco, e portanto as marcas também merecem esse retorno, nós estamos a fazer um bom trabalho as organizações também estão cada vez mais profissionais e isto começa a atrair cada vez mais Media, felizmente os ralis são a modalidade com mais retorno em Portugal, e nós estamos muito contentes por poder estar nesta festa fazer parte disto”, disse.

Quanto à preparação da prova, mais do mesmo para todos, mas agora com uma carga de “tudo ou nada”. que nunca será “nada”, pois não podem vencer os quatro o mesmo objetivo, mas o caminho que fizeram até aqui já os deixa num patamar de nunca poder dizer que a época foi má. Nenhum deles. Especialmente Miguel Correia: “eu penso que é que é uma preparação com uma responsabilidade maior, ou seja, sabemos que não pode falhar nada, temos que ter tudo muito bem preparado, ver todas as possíveis situações desde o carro a meteorologia, temos que nos precaver de tudo e acho que a preparação passa mais ou menos pelo mesmo mas com uma responsabilidade acrescida e com receio que alguma coisa corra menos bem. De resto, eles já lá têm vários campeonatos, portanto têm que dar abertura a quem ainda não tem nenhum”, disse Miguel Correia, que sabe bem que não se pode fiar muito nisso, e que tem de fazer pela vida…

Coube a José Pedro Fontes o epílogo desta conversa, destacando no final coisa bem importantes: “estamos agora numa fase de asfalto é um rali que já conhecemos bastante, que tem algumas características diferentes dos outros ralis anteriores e nós vamos tentar-nos adaptar o melhor possível. Há alguma instabilidade em termos meteorológicos e isso pode alterar um pouco as afinações, e também vai tornar mais difícil a escolha dos pneus, mas eu acho que, como disse o Miguel, será no fundo fazer um pouco daquilo que temos vindo a fazer até aqui, e que por vezes nos tem dado bons resultados.

Espero que tenha também sorte, porque a sorte no desporto automóvel é algo que também tem que nos acompanhar.

Não só nas escolhas que fazemos, mas em tudo, e quando damos o nosso máximo, e quando se anda nos limites é sempre mais fácil acontecer alguma coisa e eu espero que ninguém tenha algum azar e que o campeonato possa ser decidido com o quem for mais rápido.

No entanto acho que qualquer um dos quatro e gostaria de dizer isso aqui, será um merecido vencedor, porque acho que todos nós, com o que se passou, o Armindo com acidente que teve, o Miguel pela experiência que está que está a ganhar, o Ricardo pela sua consistência que tem tido este ano, acho que todos nós acho que somos merecedores de podermos ganhar o campeonato”.

Agora, venha 6ª Sexta-feira para os motores começarem a funcionar, e que… ganhe o melhor, e como disse Zé Pedro Fontes, que lutem ao segundo, ninguém tenha azares, e que seja o cronómetro a ditar a sua lei…