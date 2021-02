SABIA QUE: Ricardo Teodósio estreou-se nos ralis há 20 anos

Em Outubro de 2001, há quase 20 anos, o Rali Casinos do Algarve recebia pela primeira vez um nome que viria a fazer história na prova: Ricardo Teodósio. Aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo III com o #19 nas portas, e com Tiago Avelar ao lado, Ricardo Teodósio sentou-se pela primeira vez oficialmente num carro de ralis e o resultado dificilmente poderia ser melhor.

Apesar do 31º lugar e o sétimo do Agrupamento de Produção não ser muito significativo, a verdade é que o piloto furou na última especial quando era 12º e caiu na classificação. Contudo, “a experiência foi positiva pois com um Mitsubishi Lancer Evo III desatualizado realizei tempos de destaque e com outro carro e mais treino poderia lutar pelas primeiras posições do Agrupamento”. Ficou a experiência e a vontade de repetir…esporadicamente”, disse, na altura. Felizmente, para todos os que gostam de ralis, não foi ‘esporadicamente’.