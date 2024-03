Rui Madeira regressa de Ford Fiesta Rally2: três ralis, o 1º já no Rallye Casinos do Algarve | AutoSport

Rui Madeira está de regresso ao seio da Ford, preparando-se para defender as cores da marca em três ralis realizados em solo nacional: o Rallye Casinos do Algarve e o Rali Terras D’Aboboreira (Amarante/Baião/Marco de Canaveses), ambos do Campeonato de Portugal de Ralis 2024, e ainda o Rallye de Lisboa, jornada pontuável para o TER – Tour European Rally 2024.

Trata-se do seu regresso aos comandos de um Ford, marca pela qual tem um carinho especial pois foi piloto oficial nas épocas de 2001 e 2002 do Campeonato Nacional de Ralis. Então ao volante de um Ford Focus WRC, onde alcançou algumas vitórias, vindo a sagrar-se Vice-Campeão Nacional de Ralis na sua segunda temporada com a Ford.

Desta feita, a nova montada é, nada menos, do que um Fiesta Rally2 com as máximas especificações e cuidada preparação da Past-Racing, estrutura que representa oficialmente a M-Sport na Península Ibérica. Trata-se de uma das mais avançadas viaturas da categoria Rally2, a qual lhe permitirá lutar com os habituais concorrentes do CPR pelos melhores tempos nos nove troços que compõem a prova do Clube Automóvel do Algarve.

Contando ao seu lado com o experiente e amigo de sempre Nuno Rodrigues da Silva – com quem dividiu o cetro de Vencedor da Taça do Mundo de Ralis – Produção em 1995 – Rui Madeira assume que “será um desafio tremendo, pois irei enfrentar um plantel extraordinário de pilotos e com muito mais experiência do que eu neste tipo de carros. Vamos ter de trabalhar muito, testar de forma intensa, contar com o aconselhamento técnico da Past-Racing e da M-Sport e preparar bem os ralis. Somos ambiciosos e queremos estar entre os mais rápidos”.

Por seu lado, Daniel Alonso, CEO da Past-Racing, afirma que “O Rui Madeira é um exemplo de paixão, talento e profissionalismo. Aos 54 anos, continua a demonstrar a sua velocidade e capacidade de condução, competindo com pilotos muito mais jovens e carros mais modernos. A sua experiência e conhecimento do terreno são uma grande mais-valia para a nossa equipa, que aprenderá com ele em todas as fases”.

Acrescente-se que Rui Madeira não coloca de lado a hipótese de, mais tarde, no presente ano, poder alinhar numa ou outra prova de asfalto do CPR. Outra hipótese que está em cima da mesa, no âmbito dos Ralis Legends, a outra vertente dos ralis em que habitualmente se envolve, pondera participar num deles rali ao volante do Ford Sierra RS Cosworth com que, em 1993, conquistou o seu primeiro título de Grupo N em Portugal.