Rui Madeira inicia época 2026 com teste promissor em Fafe

Preparação para o Rally das Camélias com novo motor no Hyundai i20 N Rally2

Rui Madeira deu esta semana o pontapé de saída na temporada de 2026 com um teste intensivo na zona da Lagoa, em Fafe, ao volante do Hyundai i20 N Rally2 da CRN Motorsport, tendo a seu lado o navegador habitual, Nuno Rodrigues da Silva. A sessão marcou o primeiro contacto do antigo campeão do mundo de Produção com o Rally2 coreano desde o final de 2025 e teve como foco a preparação para o Rally das Camélias, agora reagendado para 25 e 26 de abril, prova que continuará a ser a sua estreia competitiva do ano.

O ensaio em Fafe coincidiu ainda com a estreia de um novo motor no i20 N Rally2, já com as mais recentes evoluções técnicas da Hyundai, numa aposta clara em reforçar a competitividade do conjunto para 2026.

Novo propulsor melhora andamento e facilidade de condução

O novo motor introduzido no Hyundai i20 N Rally2 apresenta ganhos não apenas em potência máxima, mas, sobretudo, na forma como entrega essa performance, com uma faixa útil de rotações mais ampla e um comportamento mais progressivo. Ao longo do dia, Rui Madeira realizou múltiplas passagens no troço da Lagoa, em ambos os sentidos, testando diferentes afinações e soluções de setup, num trabalho que permitiu à equipa compreender melhor o potencial desta evolução.

No final, o piloto não escondeu a satisfação com as melhorias sentidas: “Foi um teste muito positivo, superou as expectativas. Sinceramente, não esperava que a evolução fosse tão grande. Há aqui uma grande evolução no motor. Está muito mais redondo e o carro acabou por ficar mais rápido e, ao mesmo tempo, mais fácil de conduzir”, sublinhou.

A nova configuração permite também explorar de forma diferente a caixa de velocidades, tirando partido da maior elasticidade do propulsor. “Em zonas onde antes utilizava segunda velocidade, agora consigo fazer de terceira e sempre com o motor em altas. Isso torna o carro mais eficaz e também mais agradável de conduzir”, acrescentou o piloto.

Afinação para pisos secos depois do Rally de Lisboa

Tendo em conta que a última utilização competitiva deste Hyundai i20 Rally2 acontecera no Rally de Lisboa, disputado sob condições meteorológicas muito adversas, o teste em Fafe serviu igualmente para adaptar o carro a pisos secos. Foram realizados ajustes específicos de suspensão e equilíbrio do chassis, de forma a encontrar um compromisso adequado para o asfalto e, eventualmente, para pisos de terra em futuras provas.

“Fizemos aqui um pequeno acerto e acho que o carro está muito bom para pisos secos”, sintetizou Rui Madeira, satisfeito com o comportamento global do conjunto após as alterações.

Ambição declarada para o Rally das Camélias

Com o arranque da época apontado ao Rally das Camélias, prova adiada por razões de segurança e agora confirmada para o último fim de semana de abril, o piloto assume uma postura ambiciosa. Recordando as vitórias anteriores na prova, Rui Madeira não esconde o objetivo: “Temos de pensar em ir para lutar pela vitória. Já ganhámos esta prova algumas vezes, mas sabemos que vamos ter adversários muito fortes, com vários Rally2 à partida”, destacou.

O adiamento do rali prolongou, contudo, a espera pelo regresso à competição, algo que o próprio admite ser difícil de gerir. “Gostava que o rali começasse amanhã, porque agora temos um grande compasso de espera. Vamos tentar ainda fazer mais alguma prova antes das Camélias, se houver essa possibilidade”, referiu, deixando em aberto a hipótese de alinhar em outros eventos de preparação, como o Rally de Lisboa ou mesmo uma prova em terra do Campeonato de Portugal de Ralis.

Programa competitivo diversificado com o Mitsubishi Evo III em destaque

Para 2026, Rui Madeira perspetiva um programa competitivo diversificado, que combinará participações em ralis ao volante do Hyundai i20 Rally2 da CRN Motorsport com presenças em eventos de carros históricos e Legends, onde voltará a pilotar o seu icónico Mitsubishi Lancer Evo III em provas em Portugal e no estrangeiro.

​O teste realizado em Fafe marca, assim, um arranque encorajador para a nova época, permitindo ao piloto e à equipa validar em condições reais o potencial da mais recente evolução do Hyundai i20 Rally2 e iniciar, com ambição e bases sólidas, a preparação para os desafios que se aproximam.

