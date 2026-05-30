Rui Madeira e o Rali de Lisboa: “difícil acompanhar o ritmo, apanhamos muita sujidade. É pá, corta-se tudo…”

Rui Madeira fez um balanço cautelosamente positivo do primeiro dia do Rali de Lisboa, marcado por um processo de adaptação aos pneus, por alterações no acerto do carro e por alguns problemas mecânicos que limitaram a sua margem de progressão. O piloto reconheceu dificuldades para acompanhar o ritmo dos da frente, agravadas pela muita sujidade encontrada na estrada, sobretudo nas zonas rápidas, mas mostrou-se confiante em conseguir melhorar na segunda etapa. Sobre o traçado, considerou a prova interessante no contexto das alterações impostas pela tempestade Kristin, embora tenha apontado reservas à rapidez de alguns sectores e antecipado pisos ainda mais degradados para o dia seguinte.

Autosport: Rui Madeira, como está a ser este Rally de Lisboa?

Rui Madeira: “Está a ser um rali interessante, para já estamos a adaptar-nos a estes pneus que parecem ser bons, mas é preciso andar com eles e adaptar o carro a esse estilo de pneus. Mudamos o setup no segundo troço, o carro estava um bocado macio. Temos ali uma coisinha ou outra, a válvula pop off a abrir. Portanto, temos ali uma falta de qualquer coisa às vezes, mas pelos vistos é vamos tentar mudar agora. O resto correu bem. De resto, às vezes gostaríamos de andar mais à frente, mas vamos andar o máximo, e não conseguimos. Talvez a válvula pop off, já apareceu oito vezes a mensagem de válvula. Não conseguimos fazer melhor.”

AS: O que é que achas do que se está a passar mais à tua frente?

RM: “É difícil acompanhar o ritmo. E depois cá atrás também apanhamos muita muita sujidade. É pá, corta-se tudo.

Cortam tudo, tudo, tudo. Apanhamos tudo sujo. Quando chegamos lá são grandes surpresas, zonas rápidas que fazem quinta a fundo. Tá cheio de ‘berlindes’ às vezes enquanto temos que tirar um bocado de pé por causa disso. Amanhã talvez seja um pouco diferente, corta-se em todo o lado, não percebo muito bem porquê, mas OK.”

AS: Tu conheces estes troços muito bem. O que achas do rali deste ano, dos troços?

RM: Acho que são interessantes, atendendo aquilo que aconteceu (ndr, tempestade Kristin) havia aqui soluções um bocadinho melhores, eu gostava mais do final do Alenquer de antigamente. O Sobral também não é igual, é novo, mas é muito rápido. É um troço só tens travas quatro vezes, tens duas zonas lentas ou três, de resto é sempre a fundo. É bastante rápido. De resto é muito parecido. Vila Franca de Xira tem uma parte sinuosa no fim, que é muito escorregadia, mas o troço também já era um troço difícil. Do resto, parece-me bem.”

AS: No grupo de frente está equilibrado, e depois no vosso, também andam muito juntos…

RM: “Sim. Vamos tentar agora ver o que é que se consegue para amanhã, mas se conseguimos melhorar alguma coisa, pelo menos acho que já percebemos, mexemos no setup, está um bocadinho melhor. Amanhã queremos ainda melhorar mais, se bem que os pisos vão estar bem bem piores, mais complicados.”

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