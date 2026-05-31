Rui Madeira destaca público e esforço organizativo no Rali de Lisboa após alterações forçadas

O Rali de Lisboa realizou-se sob condicionantes excecionais, depois de a tempestade Kristin ter destruído estradas e ligações inicialmente previstas, obrigando a sucessivas alterações no percurso e no road book. No final da prova, Rui Madeira sublinhou a capacidade de adaptação e o esforço da organização, a afluência do público aos troços e o comportamento ordeiro dos espectadores, numa edição marcada por exigências acrescidas para o CPKA.

Alterações no percurso marcaram preparação da prova

Segundo Rui Madeira, a realização da prova exigiu um esforço considerável da organização, confrontada com danos significativos em várias classificativas. “Atendendo às dificuldades que houve, como ter de fazer o ‘road book’ várias vezes e alterar ‘road books’ devido às condições existentes. Muitas classificativas ficaram extremamente destruídas e não se podiam passar, tal como no Rali das Camélias. Tiveram de se encontrar soluções de última hora para conseguir montar a prova, mas acho que foi interessante”, afirmou.

O piloto salientou ainda a complexidade estrutural do evento, lembrando que o Rali de Lisboa envolve vários municípios e uma logística particularmente exigente. “É um rali que tem um caderno de encargos muito elevado, porque, além de irmos a muitos municípios, também tem a partida e chegada na zona e partidas de Lisboa. Mas há que repensar algumas situações no futuro…”, acrescentou.

Público em força e comportamento elogiado

Além do plano organizativo, Rui Madeira destacou a forte presença de adeptos ao longo do fim de semana, sobretudo no sábado. “O público, acho que esteve muito bem. Apareceu mais gente hoje, sábado, como era de esperar. Esteve sempre bem colocado, não vi nenhuma situação complicada”, referiu.

A Power Stage de Sintra/Almargem do Bispo foi, de acordo com o piloto, o ponto de maior concentração de espectadores. “A ‘Power Stage’ foi onde esteve mais público, também por ser muito mais perto de Lisboa. Mas também tínhamos sentido muito público no troço de Alenquer. Na Tapada de Mafra também, como é normal, mas, sem dúvida nenhuma, a Sintra/Almargem era aquela que tinha mais público”, concluiu.