Rui Madeira de Ford Fiesta Rally2 nos ralis do Algarve, Aboboreira e Lisboa | AutoSport

Casinos do Algarve, Terras D’Aboboreira e Rallye de Lisboa são, para já, as três provas confirmadas aos comandos de um carro oficial da Past-Racing, estrutura que representa oficialmente a M-Sport na Península Ibérica. O calendário de Rui Madeira para 2024 vai continuar a incluir a presença em Ralis Legends.

É o regresso de Rui Madeira aos comandos de um carro de ponta da marca americana da oval, já depois de ter alinhado em 2001 e 2002 no então Nacional de Ralis com um Ford Focus WRC da Ford Lusitana. Agora, irá tripular um Ford Fiesta Rally2 com as mais recentes especificações, integrando a estrutura da Past-Racing.

Madeira assume que “será um desafio tremendo, pois irei enfrentar um plantel extraordinário de pilotos e com muito mais experiência do que eu neste tipo de carros. Vamos ter de trabalhar muito, testar de forma intensa, contar com o aconselhamento técnico da Past-Racing e da M-Sport e preparar bem os ralis. Somos ambiciosos e queremos estar entre os mais rápidos. Em 2023, no Rallye de Lisboa, conseguimos ser competitivos e lutar pelo pódio com o Ricardo Teodósio até ao fim, mesmo tendo então poucos quilómetros aos comandos do Citroen C3 Rally2 com que alinhamos”.

Por seu lado, Daniel Alonso, CEO da Past-Racing, afirma que “sempre admirei Rui Madeira, o primeiro campeão mundial de ralis português de Produção e um dos pilotos mais emblemáticos de Portugal. Por isso, quando soube que ele ia participar com a nossa equipa em pelo menos dois ralis no seu país, fiquei muito animado e orgulhoso. Rui Madeira é um exemplo de paixão, talento e profissionalismo. Aos 54 anos, continua a demonstrar a sua velocidade e capacidade de condução, competindo com pilotos muito mais jovens e carros mais modernos. A sua experiência e conhecimento do terreno são uma grande mais-valia para a nossa equipa, que aprenderá com ele em todas as fases”.

Rui Madeira esteve mesmo para debutar com o carro do representante oficial da M-Sport na Península Ibérica já “no Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, mas não havia ainda unidades do Fiesta Rally2 disponíveis e, como tal, tivemos de alterar os planos”.

Confrontado com a possibilidade de estender o programa com a Past-Racing em mais provas do CPR 2023, assume que “não está fora de hipótese, embora não queira nem sobrecarregar os patrocinadores, nem prejudicar a minha intensa vida profissional e a família. Gostava, obviamente, de fazer mais um ou dois, na fase de asfalto. Vamos lá ver se é possível…”

Quanto à possibilidade de um dia encarar um regresso a tempo inteiro ao CPR, afirma que “tal será muito difícil, pelas razões que referi anteriormente: família e obrigações profissionais. Mas, nunca digas nunca e, se isso algum dia acontecer, será encarado com todo o empenho e só o farei se sentir que serei competitivo”.

Legends voltam a fazer parte do programa da época

Dando continuidade aquela que tem sido uma das suas imagens de marca nos últimos anos, Rui Madeira confirmou que do seu programa competitivo farão parte alguns dos emblemáticos Ralis Legends, onde alinhará com o “Mitsubishi Lancer EVO III, tendo vontade de, pelo menos numa das provas, participar com o Ford Sierra Cosworth, com que conquistei o meu primeiro título de Grupo N em Portugal, em 1993”.

Começará no Rallye Festival Hosnayo, na Cantábria espanhola, que se disputa de11 a 13 de abril e tem também já confirmada a presença “no Rallye Spirit e no Luso-Bussaco, duas provas que se assumem cada vez mais, como icónicas e únicas. Também poderemos vir a estar novamente presentes no ADAC Eifel Rallye Festival, dependendo do que viermos a fazer com o Ford Fiesta Rally2 no CPR”.

O “mundialista” vai também voltar a repetir a sua incursão no Campeonato de Portugal de Novas Energias, confirmando que “voltarei a pilotar o Ford Mustang Mach E AWD no Eco Rally de Lisboa. Gostei imenso da experiência do ano passado e é um evento que me diz muito, sendo uma honra ser o seu embaixador”.

Deixa uma palavra final “para os nossos patrocinadores que, ano após ano, me honram com a sua confiança e permitem que montemos o projeto sempre com muita ambição!”