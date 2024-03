Rúben Rodrigues: “tenho velocidade para disputar o CPR” | AutoSport

O campeão açoriano Rúben Rodrigues foi uma excelente surpresa da prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis 2024, mostrando claramente que tem potencial para muito rapidamente entrar nas lutas pelos primeiros lugares do CPR, tal como já deixou perfeitamente claro no Rali Serras de Fafe. .

Na estreia da versão mais evoluída do Skoda Fabia, o RS Rally2, terminou no pódio do CPR, apenas superado por Kris Meeke e por Armindo Araújo. Rodrigues, desta vez navegado por António Costa, dada a impossibilidade, por motivos profissionais, da presença do seu irmão Estevão Rodrigues, esteve a um nível muito elevado e é bem possível que tenha, graças ao brilharete de Fafe, adquirido “embalagem” para alargar o seu programa no CPR. E quem sabe se não poderá alinhar no Algarve ainda antes da participação já confirmada em Amarante, no Rali Terras D’Aboboreira.

Em que momento sentiu, verdadeiramente, que estava a ter um desempenho notável no Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto?

“Desde a primeira classificativa sentimos que tínhamos condições, quer ao nível da equipa [ARC Sport] quer do carro, que nos dava muita confiança, para andar bem e explorar todo o seu potencial”.

Quando chegou ao final, o que é que lhe veio à cabeça, pensando no seu futuro como piloto de ralis?

“Pensei que realmente temos condições para fazer boa figura. Fiquei muito contente e feliz pela minha velocidade, visto que este rali, em termos gerais, não era uma novidade para nós, mas algumas classificativas sim, pois nunca antes as havíamos percorrido em modo de corrida, devido a avarias ou mesmo acidentes em edições anteriores. Chegar a essas classificativas pela primeira vez e nas condições difíceis em que se encontravam e conseguir os tempos que fizemos deixou-me com o sentimento de que tenho velocidade para disputar o CPR.

Referiu que só tem assegurada, no seu programa do CPR, mais o Rali Terras D’Aboboreira. De certeza que não vai fazer um esforço para estar à partida do Rali do Algarve?

“Este primeiro rali acabou há pouco tempo, estamos agora a regressar a casa. Vamos falar com a nossa equipa, marcar uma reunião com os patrocinadores, para ver se é possível mais um esforço. Adoraríamos, a equipa ARC Sport está pronta e já nos disse que gostaria de contar connosco no Algarve. Vamos ver… e em breve daremos novidades em relação a conseguirmos ou não estar à partida da segunda prova do campeonato”.

Qual é o seu sonho, em termos imediatos, como piloto?

“O meu sonho é dar sempre o melhor em cada rali e deixar a nossa marca. A nossa equipa, Auto Açoreana Racing, faz um esforço tremendo e dedica-se de corpo e alma a este desporto para que em todas as provas sejamos cada vez mais competitivos. Continuamos a trabalhar nesse sentido e o nosso sonho passa por tentar disputar o CPR na sua totalidade. Senti um grande orgulho ao competir neste rali de abertura da época 2024”.

Quem mais o impressionou nesta prova de abertura do CPR 2024?

“Sem dúvida que o Armindo Araújo, não só por ter sofrido um grave acidente nesta mesma prova o ano passado, mas também pelas suas capacidades como piloto que sigo desde há vários anos. Claro que, a nível absoluto, já se esperava a superioridade do Kris Meeke, um piloto profissional oriundo do WRC e que é piloto de testes da Skoda”.

FONTE: Campeonato de Portugal de Ralis