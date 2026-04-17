Ruben Rodrigues lidera CPR na Aboboreira

Ruben Rodrigues e o seu navegador, António Costa, assumiram a liderança do Rali Terras d’Aboboreira após um primeiro dia de competição acesa (ainda falta a super especial). Armindo Araújo e Hugo Lopes seguem de perto, prometendo uma luta intensa pelo pódio nos próximos dias, até porque os restantes protagonistas não estão longe.

Os três primeiros classificados expressaram satisfação com o seu desempenho e antecipam um resto de rali desafiante.

Ruben Rodrigues (1.º classificado): “Estamo-nos a portar bem e a máquina também. Até agora está tudo dentro do nosso plano, vínhamos para ser competitivos. Estamos a mostrar bastante velocidade, estou bastante satisfeito com o trabalho que temos de vir a desenvolver ao longo desses últimos meses. E penso que eu e o carro estamos cada vez mais interiorizados. Espero que amanhã dêmos continuidade a essa competitividade, temos mostrado e estou muito feliz pelo que mostrámos aqui hoje.”

Armindo Araújo (2.º classificado): “Estamos a impor um bom ritmo, mas o rali vai ainda muito no começo, o mais importante é entrar com o pé direito no rali, sem erros, foi isso que quisemos. Os troços estão com diferenças de ritmo, há zonas com mais tração, menos tração. Temos que ser cautelosos nisso. Acho que ‘apanhámos’ um bom ritmo. Vamos partir para amanhã numa boa posição na estrada, é bom estar à frente mas pelo menos não somos o primeiro carro na estrada, é importante e tudo está em aberto para continuarmos este rali.” Araújo acrescentou ainda que a equipa tem trabalhado arduamente para preparar o projeto, superando desafios burocráticos para finalmente se concentrarem na competição.

Hugo Lopes (3.º classificado): Apesar de alguns contratempos, Hugo Lopes mostrou-se otimista: “Tivemos aqui alguns pequenos contratempos no nosso Hyundai, mas estamos confiantes. Foi na subida de Amarante, com os problemas perdemos ali um bocadinho a concentração, porque vinha a tentar perceber o que é que o que é que se passava, mas não podia fazer nada, abstraí-me disso e foquei-me na minha condução. Na verdade estamos muito contentes porque foi a nossa primeira vitória em especiais, minha e da Magda e amanhã queremos que seja a primeira vitória no CPR.”

Rali promete emoções fortes

O rali continua amanhã, com os pilotos a enfrentarem novos desafios e troços exigentes. A luta pela liderança promete ser intensa. Os trio da frente está separado por 5.0s, José Pedro Fontes está 5.6s mais atrás, Pedro Meireles roda a mais 4.2s, Pedro Almeida fez mais 0.8s. Entre os favoritos, Ricardo Teodósio já está a mais de trinta segundos da frente e Gonçalo Henriques a 57 segundos depois de ter tido problemas.

O ano passado após dois troços e 15 Km ao cronómetro, o top 10 do CPR estava separado por 1m13s, hoje com 35 Km, o top 10 do CPR cabe em 52.3s