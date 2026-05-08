Rúben Rodrigues lidera “armada” lusitana: “início de prova bastante animador”

Rúben Rodrigues (Toyota) cimentou, paulatinamente, a posição de líder entre os envolvidos no Campeonato de Portugal de Ralis, Apesar de só ter vencido uma especial, a diferença para os adversários mais diretos cresceu ao longo do dia e chegou aos 5,9 segundos sobre Gonçalo Henriques (Hyundai) e 10,3 s sobre Armindo Araújo (Skoda), segundo e terceiro classificados, respetivamente: “Está a ser um início de prova bastante animador, embora ainda estejamos no início e amanhã vamos ter dificuldades acrescidas. Estes resultados espelham o trabalho que temos desenvolvido, o que nos motiva ainda mais”, sustentou Rúben Rodrigues.

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