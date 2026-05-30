Rúben Rodrigues em grande no Rali de Lisboa: “muito satisfeito com o meu ritmo”
Rúben Rodrigues terminou o primeiro dia do Rali de Lisboa com sinais claros de competitividade, num arranque em que aliou adaptação progressiva ao carro, controlo de risco e andamento cada vez mais forte. Embora esta não seja uma prova escolhida para pontuar, o piloto açoriano deixou indicações de que pode ser uma figura importante na luta pelo título, assumindo-se satisfeito com o ritmo demonstrado e disponível para arriscar mais na segunda etapa.
Ao longo do dia, Rodrigues sublinhou a evolução sentida especial após especial, num contexto em que continua a aprofundar o conhecimento do carro em asfalto. Sem necessidade de forçar em excesso, optou por uma abordagem calculada, focada em crescer de forma sustentada e em acompanhar as referências da concorrência.
Adaptação sólida e confiança reforçada
“Temos vindo a conhecer melhor o carro no asfalto. Estamos a melhorar cada vez mais, classificativa a classificativa, estamos aumentando o ritmo”, afirmou o piloto. Segundo Rúben Rodrigues, a estratégia passou por manter uma margem de segurança, sem comprometer a competitividade: “Penso que estamos a fazer uma prova em que não estamos a correr qualquer tipo de riscos, porque também não precisamos.”
Ainda assim, o piloto admite que o cenário pode mudar na reta final da prova. “Estou muito satisfeito com o meu ritmo até agora, não forcei nada. E se calhar, amanhã vamos tentar forçar para ver o que é que dá”, revelou, deixando em aberto uma postura mais agressiva para o segundo dia.
Troços agradam e carro responde
Além do desempenho, Rúben Rodrigues destacou a qualidade do traçado, totalmente novo para si. “São magníficos, muito rápidos. O segundo especialmente. Com curvas e abordagens em que nestes carros é quase inacreditável como é que se consegue fazer aquela velocidade”, referiu, mostrando-se agradado com as características da prova.
A avaliação ao carro foi igualmente positiva. “Está a portar-se cinco estrelas!”, resumiu o piloto, num balanço que reforça a confiança para a continuação do rali.
Num primeiro dia marcado pela gestão e pela consistência, Rúben Rodrigues deixou a ideia de que ainda poderá haver margem para mais. E, mesmo sem a pressão direta das contas do campeonato nesta ronda, o andamento exibido em Lisboa volta a colocá-lo no centro das atenções.
FOTO ZOOM Motorsport
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI