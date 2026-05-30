Rúben Rodrigues em grande no Rali de Lisboa: “muito satisfeito com o meu ritmo”

Rúben Rodrigues terminou o primeiro dia do Rali de Lisboa com sinais claros de competitividade, num arranque em que aliou adaptação progressiva ao carro, controlo de risco e andamento cada vez mais forte. Embora esta não seja uma prova escolhida para pontuar, o piloto açoriano deixou indicações de que pode ser uma figura importante na luta pelo título, assumindo-se satisfeito com o ritmo demonstrado e disponível para arriscar mais na segunda etapa.

Ao longo do dia, Rodrigues sublinhou a evolução sentida especial após especial, num contexto em que continua a aprofundar o conhecimento do carro em asfalto. Sem necessidade de forçar em excesso, optou por uma abordagem calculada, focada em crescer de forma sustentada e em acompanhar as referências da concorrência.

Adaptação sólida e confiança reforçada

“Temos vindo a conhecer melhor o carro no asfalto. Estamos a melhorar cada vez mais, classificativa a classificativa, estamos aumentando o ritmo”, afirmou o piloto. Segundo Rúben Rodrigues, a estratégia passou por manter uma margem de segurança, sem comprometer a competitividade: “Penso que estamos a fazer uma prova em que não estamos a correr qualquer tipo de riscos, porque também não precisamos.”

Ainda assim, o piloto admite que o cenário pode mudar na reta final da prova. “Estou muito satisfeito com o meu ritmo até agora, não forcei nada. E se calhar, amanhã vamos tentar forçar para ver o que é que dá”, revelou, deixando em aberto uma postura mais agressiva para o segundo dia.

Troços agradam e carro responde

Além do desempenho, Rúben Rodrigues destacou a qualidade do traçado, totalmente novo para si. “São magníficos, muito rápidos. O segundo especialmente. Com curvas e abordagens em que nestes carros é quase inacreditável como é que se consegue fazer aquela velocidade”, referiu, mostrando-se agradado com as características da prova.

A avaliação ao carro foi igualmente positiva. “Está a portar-se cinco estrelas!”, resumiu o piloto, num balanço que reforça a confiança para a continuação do rali.

Num primeiro dia marcado pela gestão e pela consistência, Rúben Rodrigues deixou a ideia de que ainda poderá haver margem para mais. E, mesmo sem a pressão direta das contas do campeonato nesta ronda, o andamento exibido em Lisboa volta a colocá-lo no centro das atenções.

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