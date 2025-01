Rúben Rodrigues de Toyota Yaris GR Rally2 no CPR 2025 com a ARC Sport

Está confirmado, o tricampeão açoriano de Ralis, Rúben Rodrigues, piloto da Auto Açoreana Racing, vai correr no Campeonato de Portugal de Ralis aos comandos do novo Toyota Yaris Gr Rally2, com a ARC Sport. O projeto será apresentado em breve, quando todos os detalhes estiverem finalizados, sendo que o objetivo passa por disputar toda a competição, começando, claro, já pelo Rally Serras de Fafe.

O novo navegador é uma das incógnitas do momento, e o AutoSport está em condições de confirmar que este projeto não tem a ver com a equipa oficial, a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, que como já é público, apresenta o seu projeto a 10 de fevereiro. Isto significa que teremos, pelo menos, dois Toyota Yaris GR Rally2 no CPR este ano.