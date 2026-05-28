Rúben Rodrigues “corre por fora” no Rally de Lisboa: “ganhar quilómetros é um dos objetivos”

O Rally de Lisboa assinala a estreia das provas em asfalto no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), numa fase inicial da temporada que promete acentuar a disputa pelos primeiros lugares. À entrada para a terceira prova do ano, Rúben Rodrigues e Rui Raimundo chegam na liderança do campeonato e assumem a ambição de somar novo resultado forte, mas num registo diferente já que escolheram para pontuar para o campeonato a prova de Castelo Branco, que este ano é opção a Lisboa.

Ou seja, os pilotos escolhem uma, ou outra, para pontuar para o campeonato deste ano numa decisão que visou agradar a “gregos e a troianos”, mas que no fundo é criticada pela maioria.

À parte dessas questões, a dupla apresenta-se em Lisboa com confiança reforçada, mas também com foco na adaptação ao piso e no desenvolvimento do Toyota para esta fase da época. “Queremos ser rápidos e procurar o melhor resultado possível. Ganhar quilómetros nesta fase do asfalto é um dos objetivos”, afirmou Rúben Rodrigues.

O piloto açoriano explicou ainda que a equipa pretende confirmar em teste as mais recentes afinações e set-up do carro, procurando perceber o nível de competitividade em asfalto. A expectativa, disse, é positiva.

Apesar de reconhecer preferência pelas classificativas em terra, Rodrigues sublinhou a importância de uma entrada consistente nesta nova superfície. “Participei no Rally de Lisboa já há 3 anos, agora a responsabilidade é outra e o carro também. Embora como açoriano goste mais de conduzir em terra, tudo faremos para que esta entrada no asfalto corra bem”, declarou. Nesta prova, Rúben vai ver os seus adversários aproximarem-se no CPR, mas depois pode ‘responder’ em Castelo Branco, três semanas depois.