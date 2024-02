Rúben Rodrigues brilhou em Fafe mas… “neve com lama, não via a estrada, aquele cenário foi um choque” (áudio) | AutoSport

Rúben Rodrigues brilhou em Fafe mas… “neve com lama, não via a estrada, aquele cenário foi um choque” (áudio)

Excelente o quarto lugar de Rúben Rodrigues/António Costa (Skoda Fabia RS Rally2). Para o piloto, que já tinha estado em Fafe, mas rodado pouco, foi uma grande estreia com o seu novo Skoda, fazendo uma exibição surpreendente, batendo pilotos bem mais experientes nos troços da zona, isto num rali que era de adaptação ao carro. Caso se mantenha no CPR, pode perfeitamente seguir os passos de outro grande piloto açoriano que brilhou no ‘continente’, Ricardo Moura.

