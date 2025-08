Rúben Rodrigues bem na estreia madeirense, traça ‘rota’ para 2026

Rúben Rodrigues com mais uma prova de aprendizagem no CPR, conquista conhecimento com vista para 2026

Na sua estreia nas exigentes classificativas do Rali da Madeira, Rúben Rodrigues, da equipa Autoaçoreana Racing, teceu um balanço “extremamente positivo”. Apesar do desconhecimento do percurso, o piloto destacou a fiabilidade do seu carro e o notável progresso alcançado, aproximando-se dos tempos dos pilotos mais experientes do Campeonato de Portugal de Ralis.

Rodrigues elogiou a performance impecável do seu Toyota, atribuindo à ARC Sport o mérito pela preparação do veículo. A principal barreira, reiterou, foi a falta de familiaridade com os troços madeirenses. Contudo, o piloto considera ter realizado “um grande rali”, evidenciando a sua rápida adaptação ao conseguir reduzir a diferença para os adversários nacionais para cerca de 0,5 segundos por quilómetro nas segundas passagens.

A evolução em troços específicos, mesmo perante a sua exigência, deixou o piloto satisfeito com os ajustes conseguidos no carro.

A temporada de Rúben Rodrigues tem sido encarada como “extremamente positiva”, pautada por desafios constantes decorrentes da novidade de cada prova. A estratégia da equipa centrou-se na conclusão de todos os ralis, visando acumular o máximo de conhecimento sobre as classificativas.

Rodrigues sublinha a importância crucial da experiência, exemplificando com Dani Sordo, piloto do WRC, que, apesar da vasta bagagem, enfrentou dificuldades na sua primeira passagem pela Madeira.

Este enfoque na aprendizagem é um pilar para um projeto mais ambicioso em 2026. Com o carro em perfeitas condições após o Rali da Madeira, o piloto planeia utilizar as duas últimas provas do CPR para continuar a desenvolver-se e fortalecer a sua posição para futuras participações no campeonato nacional.

FOTO AIFA