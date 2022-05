Ricardo Teodósio venceu Rali de Portugal no CPR: “24 e 224 foram amuletos” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) venceram o Rali de Portugal no que à prova do Campeonato de Portugal diz respeito. A dupla algarvia, que até vinha de uma série de resultados muito pobre, um sexto lugar em Fafe, abandono nos Açores e um 12º no Rali Terras d’Aboboreira, chegou finalmente aos triunfos, e logo num rali em que estreou o seu novo carro. Terminou a prova do CPR com 1:24.1s de vantagem para Armindo Araújo. O chassis 24, e o 224 na matrícula foram amuletos de uma sorte bem merecida, depois de tantos infortúnios.

Depois de um rali com dois furos pelo meio, o segundo lugar de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) é um mal menor, pois ganha pontos no campeonato, do segundo ao oitavo classificado à entrada desta prova. Começaram por liderar em Coimbra, saíram da Lousã 1 a 4.5s de Bruno Magalhães, foram novamente para a frente do rali em Góis, mas depois começou a sequência de furos, que os impediu de obter uma classificação melhor. Seja como for, muito pouco as contas do campeonato foram afetadas.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) foram terceiros, mais um pódio, o terceiro em quatro provas, e um andamento uns degraus acima do ano passado. Neste rali, depois da saída de estrada no ano passado, foram cautelosos, regulares, e só mesmo o furo na PE5 os impediu de fazer melhor.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) foram quartos. Cedo se atrasaram, mas depois foram recuperando, vencendo mesmo dois troços. Mantiveram a mesma bitola de resultados nos ralis de terra.

Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroën C3 Rally2) foram quintos e obtiveram o melhor resultado da sua carreira no CPR. um rali de sobrevivência com um belo prémio final.

Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai NG I20 R5) estreia-se no Rali de Portugal com um belo sexto lugar.

Nuno Caetano/Sofia Mouta (Ford Fiesta Rally3) foram sétimos na frente dos vencedores das 2RM, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4)

José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) e Luis Morais/Helena Maia (Peugeot 208 Rally4) fecharam o top 10.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) desistiram na sequência de uma jante partida que lhes danificou um amortecedor. Lideraram a prova no começo do dia, mas não conseguiram ir longe.

Depois de três pódios, três terceiros lugares, vinham motivados para fazer uma boa prova, mas o azar voltou a bater-lhes à porta, desta feita de forma a levá-los a abandonar.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), ficaram pelo caminho com problemas na caixa de direção

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rallly2) eram sétimos ao cabo de duas especiais, um furo no início da PE3 levou a um problema mecânico decorrente de andar vários quilómetros furados. Abandonaram na PE4, o mesmo sucedendo a Diogo Salvi/Miguel Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) que estavam a fazer bons tempos até que perderam muito tempo na Lousã 2. A partir daí foi sempre a perder muito tempo até ao fim.

FILME DO RALI:

PE1, Coimbra: Armindo Araújo foi o 1º líder

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) foram os mais rápidos na Super Especial de Coimbra, e eram por isso os primeiros líderes da prova relativa ao Campeonato de Portugal de Ralis.

A dupla da The Racing Factory deixou Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) a 1.6s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) logo a seguir, a 2.7s.

PE2 (Lousã 1): Bruno Magalhães, o novo líder

Grande especial de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) na Lousã, com a dupla do Team Hyundai Portugal a bater Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) por 6,1s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) a ficarem a 11.2s da frente.

Com este resultado, Bruno Magalhães era o novo líder do CPR, 4.5s na frente de Armindo Araújo com Ricardo Teodósio a 12.3s e Miguel Correia a 16.2s.

PE3 (Góis 1): Bruno Magalhães atrasa-se, Armindo Araújo de novo líder

Depois de liderarem na Lousã, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) tiveram problemas em Góis, perderam quase quatro minutos e com isso as hipóteses de um bom resultado.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) venceram o troço, com 5.0s, de avanço para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) e eram os novos líderes da prova do CPR no Rali de Portugal.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) foram cuidadosos em Góis, pois foi o troço onde o ano passado o piloto desistiu e com isso subiram para terceiro, depois do atraso de Bruno Magalhães. Teodósio distava 12.8s de Armindo Araújo.

PE4 (Arganil 1): Três troços, três líderes: a vez de Ricardo Teodósio

Ora agora furas tu, ora agora furo eu! Já se sabia que os troços das Serras do Açor e Lousã não são fáceis para ninguém, mas pelo segundo troço consecutivo houve mudança de líderes, devido a um furo.

Em Góis, foram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) que se atrasaram e perderam a liderança devido a um furo e em Arganil foi a vez de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) furar. Com tudo isto, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) passavam para a liderança do CPR, com 15.4s de avanço para Armindo Araújo. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) ficavam no terceiro lugar a 38.1s, com Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), em quarto a 50.4s.

PE5 (Lousã 2): Ricardo Teodósio destacado na frente

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) voltaram a atrasar-se na segunda passagem pela Lousã, e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) venceram mais uma especial, batendo José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) por 2.8s e com isso aumentaram a sua liderança de 15.4s para 1m35,0, e mesmo assim, a dupla da The Racing Factory conseguiu não perder a segunda posição tendo mesmo um avanço de 37.5s para Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), já que Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) também tiveram problemas e perderam 2m42.9s, caindo para a quarta posição.

Uma prova muito dura, com os furos a serem decisivos nos principais atrasos registados.

PE6 (Góis 2): Ricardo Teodósio isolado, só tinha que fugir aos problemas…

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) venceram a segunda passagem por Góis e bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) por 4.6s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) a 5.0s, com a dupla algarvia a passar a ter na geral 1:34,6s de avanço para Armindo Araújo e Luís Ramalho.

PE7 (Arganil 2): Zé Pedro Fontes venceu, Ricardo Teodósio em ‘modo gestão’

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) voltaram a vencer uma especial, a segunda consecutiva, desta feita batendo Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) por 21.5s, com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) já claramente em modo de gestão, pois não fazia qualquer sentido arriscar com estas diferenças.

PE8 (Mortágua): Os carros de ralis como gostamos de os ver…

Manuel Castro/Ricardo Cunha viram o seu Skoda Fabia R5 arder no troço de Mortágua. É azar a mais, algo semelhante suceder novamente no Rali de Portugal, cinco anos depois. Daqui, um grande abraço para o piloto, nós estamos também de coração partido, Manel, e a única coisa que podemos fazer é por uma foto do carro como o gostamos de ver.

De resto, exceção feita ao abandono de Manuel Castro e Ricardo Cunha, que eram quintos classificados, à saída de Arganil 2, nada mudou no último troço antes da super especial de Lousada. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) lidera com 1m22.9s de avanço para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) em terceiro a 3m33.0s.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) são quartos na frente de Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroen C3 Rally2) seguindo-se Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai NG I20 R5).

PE9 (Lousada): A confirmação

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) assinou mais uma vitória em especiais no Rali de Portugal a contar para o CPR. O campeão nacional em título deixou Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) a 1.2s no final dos 3.36 km da super especial de Lousada, enquanto José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) terminaram com o terceiro tempo.

Tempos Online – CLIQUE AQUI