Ricardo Teodósio vence CPR no Rali Terras d’Aboboreira

Grande rali este Rali Terras d’Aboboreira! Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) foram os melhores do CPR, batendo Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) por 8.3s, com Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) a terminar novamente no pódio (do CPR). Agora falta saber como vai ficar a classificação geral.