Ricardo Teodósio vai correr de Citroën C3 Rally2 no CPR 2026

Ricardo Teodósio e José Teixeira vão disputar o Campeonato de Portugal de Ralis de 2026 com um Citroën C3 Rally2, numa mudança de projeto que marca mais um capítulo no percurso recente da dupla algarvia na principal competição nacional. A estreia do novo carro está apontada ao Rali Terras d’Aboboreira, prova que integra o arranque da temporada e onde Teodósio surgirá novamente entre os candidatos aos lugares da frente.

Nova etapa no campeonato nacional

A mudança para a Citroën surge depois de já ser conhecida a saída de Ricardo Teodósio da estrutura ligada à Toyota para 2026, cenário que tinha deixado em aberto o futuro imediato do piloto no CPR. Confirmada agora a presença com o C3 Rally2, Teodósio regressa ao campeonato com uma viatura amplamente testada em provas nacionais e reconhecida pela competitividade no panorama dos Rally2.

O piloto algarvio volta, assim, a reinventar-se numa carreira marcada por sucessivas adaptações técnicas. Depois de se estrear nos antigos R5 com o Ford Fiesta em 2016, passou pela Škoda, Hyundai e Toyota, acumulando experiência com diferentes filosofias mecânicas ao mais alto nível do campeonato português.

Percurso de títulos sustenta ambição

Ricardo Teodósio chega a 2026 com um palmarés consolidado no automobilismo nacional, onde se destacam os títulos absolutos de campeão de Portugal de Ralis conquistados em 2019, 2021 e 2023. A estes somam-se ainda os títulos no Regional Sul, em 2010 e 2011, e a conquista da Produção RC2N em 2017, reforçando o estatuto de uma das referências do rali português da última década.

A continuidade de José Teixeira ao lado de Teodósio assegura, por outro lado, estabilidade a uma dupla que já conhece bem as exigências do CPR. Num campeonato cada vez mais competitivo, a experiência acumulada poderá ser um trunfo importante na fase inicial da adaptação ao novo carro.

Estreia marcada para o Rali Terras d’Aboboreira

A primeira aparição oficial do Citroën C3 Rally2 está prevista para o Rali Terras d’Aboboreira, dentro de cerca de semana e meia, numa prova que tradicionalmente funciona como teste relevante às ambições dos principais protagonistas do campeonato. A presença de Teodósio com uma nova máquina acrescenta interesse a uma ronda em que o desempenho imediato poderá ajudar a perceber até que ponto o novo projeto tem condições para entrar desde cedo na luta pelas vitórias.

Depois de um início de ano marcado pela incerteza, Ricardo Teodósio regressa ao CPR com novo carro, a mesma ambição e um histórico que obriga a contar-se com ele.