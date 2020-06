Ricardo Teodósio: “Tenham calma, tenham paciência, respeitem as medidas de segurança”

Ricardo Teodósio e José Teixeira estiveram em Aguiar da Beira onde regressaram aos comandos do seu Skoda Fabia R5 Evo, num teste que teve em vista a prova que marcará o recomeço do Campeonato de Portugal de Ralis. Depois de três meses de confinamento, a dupla está com vontade de regressar rapidamente à competição. Aproveitámos a oportunidade para falarmos um pouco com o Campeão Nacional, que deixa uma mensagem aos adeptos. Veja o vídeo.