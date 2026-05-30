Ricardo Teodósio satisfeito com adaptação, mas intrigado com tempo perdido no Rali de Lisboa: Tenho que ver a telemetria”

Ricardo Teodósio fez um balanço globalmente positivo do primeiro dia no Rali de Lisboa, sublinhando o bom “feeling” com o carro naquela que é, na prática, a sua primeira experiência competitiva mais consistente em asfalto com este novo Citroen C3 Rally2. Apesar da satisfação com a adaptação e com a abordagem à prova, o piloto mostrou-se surpreendido com o tempo perdido nos dois últimos troços, admitindo dificuldades em perceber onde cedeu tanto em tão poucos quilómetros. Teodósio destacou ainda o carácter muito rápido de algumas especiais e assumiu que a análise da telemetria será decisiva para encontrar respostas antes da etapa seguinte.

Autosport: Ricardo, balanço deste dia de Rali de Lisboa?

Ricardo Teodósio: “Para mim, um balanço positivo. São os nossos primeiros quilómetros com carro em asfalto. Além da prova do Algarve, mas foi um teste, né? Numas estradas que eu conheço bastante bem, foi um teste. Não tinha ninguém para comparar tempos, mas o feeling foi bom. Aqui o o feeling também está a ser bom, estou a gostar, mas os dois últimos troços, não sei o que que se passou, a ‘gente’ levou mais tempo que a conta, não estava à espera e nós viemos, em alguns sítios já para lá ‘do outro lado’, do que é possível e, não sei, não saiu o tempo…”

AS: Estás mesmo a tirar tudo o que consegues do carro nesta nesta altura…

RT: “O que que eu acho e o que eu sinto, sim. Mas talvez possa tirar mais. Posso atirar-me para as curvas, talvez com mais velocidade. Tenho que ver a telemetria para tentar perceber onde é que está o problema.

E perceber onde é que como é que perdemos tanto tempo em tão poucos quilómetros.”

AS: O que que estás a achar dos troços?

RT: Eu gosto dos troços. O segundo é muito rápido, muito rápido, mas mesmo assim, eu gosto. É muito rápido, andas muito tempo de quinta, muito tempo. É muito rápido, mas eu fiz um bom tempo, não sei se foi por causa de ter um bocadinho mais coragem nas zonas rápidas, não sei. Vamos analisar o que é que se passa e onde estou a perder tempo…”

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