Ricardo Teodósio: “recuperámos a liderança do campeonato…” (áudio) | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) foram quintos da geral, depois de uma prova que andaram na luta com Miguel Correia, que baqueou no fim da manhã ao perder muito tempo na Aboboreira. Depois não conseguiram suster o ataque de Armindo Araújo que começou a tarde a 3.6s de Teodósio, mas passaram-no em Amarante depois de um troço muito abaixo da média para o algarvio que preferiu assegurar um bom resultado e com isso a liderança do campeonato, tendo agora mais três pontos que Miguel Correia com Kris Meeke a somar 28 pontos e Armindo Araújo 22, os seus primeiros do ano.