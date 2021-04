Ricardo Teodósio no Campeonato Portugal de Ralis pronto para lutar pelo título

Ricardo Teodósio confirmou a sua participação no Campeonato de Portugal de Ralis 2021. Ao volante de um Skoda Fabia Rally2 EVO, preparado pela ARC Sport, o piloto algarvio ataca a temporada que se avizinha com o objetivo de recuperar o título de Campeão Nacional, alcançado em 2019.

Navegado como habitualmente por José Teixeira, Teodósio não esconde a satisfação pela confirmação do seu projeto desportivo para esta temporada, assumindo que esta foi uma tarefa árdua para toda a sua equipa. “É com natural satisfação que vos comunicamos que vamos estar à partida do Campeonato de Portugal de Ralis, já no Rali Terras de Aboboreira. Depois de um ano de pandemia, a luta para levar a bom porto as negociações foi enorme, mas conseguida.



Estamos neste momento em condições de confirmar a nossa participação no CPR e com muita vontade de começar, desde já, a lutar pelo lugar mais alto no pódio que nos permita, no final da temporada, concretizar o objetivo de chegar, de novo, ao título de Campeões Nacionais”, explicou o piloto que voltará a envergar o número 24 no seu Skoda Fabia Rally2 EVO.

Ciente das dificuldades que o país atravessa e que atingiram fortemente alguns setores que, tradicionalmente, apoiam as equipas nos seus projetos desportivos, José Teixeira deixa uma palavra para todos os atuais parceiros e patrocinadores, não esquecendo quem apoiou o projeto desportivo de Ricardo Teodósio no passado: “Não há dúvidas que esta foi uma grande batalha. Muitas reuniões, muitas horas de viagens, mas conseguimos atingir o primeiro patamar do objetivo, que nos permite arrancar o Campeonato com confiança.

O ano de 2020 foi difícil para os diversos setores do nosso tecido empresarial e temos de realçar o esforço feito pelos nossos patrocinadores, uma vez que, sem eles, não seria possível viabilizar este projeto desportivo, que pretende lutar por vitórias e pelo título!”

O Campeonato de Portugal de Ralis conta, em 2021, com 8 provas, estando a primeira agendada para os dias 30 de Abril e 1 de Maio, em Amarante, Baião e Marco de Canavezes, o Rali Terras d’Aboboreira.