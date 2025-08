Ricardo Teodósio na Madeira: desafios, problemas, espetáulo, trabalho e evolução com o Toyota

A participação de Ricardo Teodósio e José Teixeira no Rali da Madeira foi abruptamente interrompida. A dupla, ao volante do Toyota GR Yaris Rally2, foi forçada ao abandono na sexta-feira devido a problemas mecânicos na válvula ‘pop off’ e na ‘wastegate’, o que os impediu de pontuar na prova.

Este incidente soma-se a uma temporada em que a dupla ainda procura o pódio no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), apesar da crescente adaptação ao carro.

Com uma franqueza que o caracteriza, Ricardo Teodósio avaliou o seu ano como aquém das expectativas em termos de resultados, mas destacou a capacidade de terminar as provas, sendo a Madeira a única exceção de não pontuação. O trabalho de afinação do Toyota GR Yaris Rally2 tem sido incessante, com foco particular na otimização do desempenho com os pneus Hankook. “Estamos no bom caminho”, afirmou Teodósio, que reconhece, contudo, a necessidade de mais quilómetros e de maior confiança para extrair o máximo do carro em todas as curvas, admitindo que “há curvas que não dá” para impor o ritmo desejado.

Apesar dos contratempos mecânicos que persistiram, o piloto salientou a diversão na condução e a interação com o público. A equipa tem trabalhado de perto com um engenheiro da Hankook para afinar as barras e outras componentes que influenciam a performance dos pneus.

Teodósio descreveu uma perda de confiança a meio dos troços, quando o carro se torna “mais calão” ou “malandro”, mas elogiou a resiliência dos pneus Hankook até ao final, mesmo sob forte exigência. Portanto, um balanço agridoce, onde a aprendizagem e o desenvolvimento técnico se sobrepõem à ausência de resultados imediatos.

A complexidade da afinação de um carro de ralis, como o Toyota GR Yaris Rally2, é um processo contínuo que exige uma forte simbiose entre piloto, equipa técnica e fornecedores de componentes, como os pneus. Cada rali oferece uma oportunidade única para recolher dados e ajustar parâmetros, desde a suspensão à gestão do motor, procurando o equilíbrio perfeito que permita ao piloto explorar os limites da máquina em diferentes tipos de piso e condições meteorológicas. A experiência acumulada em provas como o Rali da Madeira, mesmo sem os resultados desejados, é fundamental para o desenvolvimento a longo prazo e para a competitividade futura no CPR.