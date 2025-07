Ricardo Teodósio motivado para o Rali da Madeira: “lutar por um bom resultado”

Após cinco provas já disputadas no Campeonato de Portugal de Ralis, a dupla Ricardo Teodósio e José Teixeira prepara-se para enfrentar mais um desafio importante na temporada: o Rali da Madeira. Mesmo ciente das dificuldades que normalmente surgem com a chegada ao arquipélago, Teodósio mostra-se confiante na boa adaptação ao Toyota GR Yaris Rally2, acreditando que as estradas madeirenses podem ser o palco ideal para voltar aos bons resultados.

“Temos boas expectativas para a Madeira. O asfalto é uma superfície onde nos sentimos confortáveis, e as características técnicas dos troços da ilha são desafiantes, mas bastante entusiasmantes. Temos evoluído bem com o carro, e acredito que, apesar da forte concorrência, temos condições para lutar por um bom resultado. Trabalhámos muito na afinação do carro para este rali e queremos aproveitar ao máximo cada oportunidade”, afirmou o piloto.

José Teixeira sublinha a evolução positiva da equipa ao longo da temporada e reforça o foco neste importante momento da época:“Estamos cada vez mais próximos do nível a que queremos estar. O ambiente na equipa é muito positivo, sentimos o apoio dos nossos patrocinadores e estamos muito motivados. A Madeira é sempre uma prova especial e vamos dar tudo para estarmos entre os da frente.”