Ricardo Teodósio: “missão bem definida, temos de regressar às vitórias rapidamente” | AutoSport

O próximo fim-de-semana marca o regresso dos ralis a solo continental, depois da deslocação da caravana do Campeonato de Portugal de Ralis ao Rali Vinho Madeira. O Rali da Água – Alto Tâmega será encarado pela dupla Ricardo Teodósio/ José Teixeira com um espírito de missão, tendo em conta o momento atual da competição e os objetivos definidos pela equipa algarvia.

Na prova organizada pelo CAMI, Ricardo Teodósio não esconde a vontade de voltar às vitórias. “Estamos muito motivados e com a missão bem definida para a quinta ronda do Campeonato. Sabemos que se queremos atingir os nossos objetivos esta temporada, temos de regressar às vitórias rapidamente e é com esse foco que viajamos até Chaves.”, explicou o piloto algarvio que destacou que acredita que o público já marcará presença mais massiva nas especiais, o que certamente jogará a seu favor: “o apoio na estrada é muito importante para nós. O #24 e os tons de amarelo ao longo dos troços motiva-nos e sei que iremos contar com o apoio do público nesta prova. Juntos chegaremos ao objetivo!”

Já José Teixeira, assume que a dupla vai estar na luta pela vitória nesta prova.”Este tem sido um campeonato intenso, muito disputado e onde cada ponto pode fazer a diferença no final. A nível geral, todos os pilotos que lutam pelas vitórias têm sido muito competentes e por isso não podemos desarmar. Como em todos os ralis, vamos participar com objetivo de estar na luta pela vitória e é só esse o nosso objetivo”, assume.

A prova flaviense vai para a estrada no próximo sábado, 4 de setembro, com a realização das primeiras duas especiais. A grande novidade neste evento é a confirmação da realização da Super-Especial Urbana, agendada para o final do primeiro dia de prova. No domingo, pilotos e máquinas competem em mais três especiais, repetidas duas vezes.