Ricardo Teodósio: futuro incerto no CPR, mudança de marca no horizonte…

Para muitos, foi uma surpresa não verem o nome de Ricardo Teodósio entre os pilotos da Toyota para 2026. O piloto algarvio foi, efetivamente, uma possibilidade, mas não conseguiu reunir as condições necessárias, pelo que o seu futuro próximo permanece incerto. Contudo, o facto do início do campeonato ter sido adiado concede-lhe mais tempo para trabalhar no projeto. Teodósio continua a tentar assegurar os patrocínios necessários para continuar no CPR, o que, neste momento, é ainda uma incógnita.

Por outro lado, é quase certo que, se correr, mudará novamente de marca, a não ser que algo se altere nos próximos tempos, nomeadamente, a chegada de novos patrocinadores. Para já, não estão garantidas as condições para disputar uma época completa.

A temporada de 2025 também já tinha começado com incerteza devido à saída de um patrocinador à última hora, o que exigiu um esforço extra da equipa para viabilizar o campeonato, o que acabou por conseguir. Contudo, a mudança para pneus Hankook tornou a época um pouco mais complicada, porque, a novos pneus, juntou também um novo carro, o Toyota GR Yaris Rally2.

Segundo o piloto, foi um ano de aprendizagem para afinar o carro e adaptar a sua condução a esses pneus, borrachas que são assumidamente mais lentas do que algumas marcas concorrentes, bem mais ‘veteranas’ nestas andanças dos ralis. Embora o trabalho de desenvolvimento com os Hankook tenha sido positivo, os pneus eram mais lentos (0,5s a 1s por km) do que os da concorrência, o que o impediu de lutar mais à frente, eventualmente pelo título.

Portanto, resta agora continuar a trabalhar para viabilizar a época, o que, a concretizar-se, ajudará a que tenhamos um CPR 2026 com uma espécie de luta de gerações. A chegada de novos talentos aos Rally2, que começou agora com esta apresentação da Toyota, vai provavelmente ser incrementada com a Hyundai, e, se a isso juntarmos os pilotos de topo que devem em breve anunciar os seus projetos, Armindo Araújo e José Pedro Fontes, teremos uma luta de jovens contra veteranos, numa época que se espera não ter menos interesse do que as anteriores.