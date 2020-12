Ricardo Teodósio: “Fazer um esforço para ultrapassar esta pandemia e voltarmos aos ralis em 2021”

Apesar de não terem já hipóteses de lutar pelo título que conquistaram na mesma prova há uma ano, Ricardo Teodósio e José Teixeira queriam terminar o ano em beleza em casa, mas o cancelamento do Rali Casinos do Algarve fez terminar a época mais cedo: “Foi com muita pena que soubemos do cancelamento do Rali Casinos do Algarve, a prova mais especial do ano para nós e um rali onde pretendíamos fechar bem esta época difícil para todos. Infelizmente, nesta altura valores mais altos se levantam e temos todos de fazer um esforço para ultrapassar esta pandemia para voltarmos aos ralis em 2021! Os nossos parabéns ao Armindo Araújo, Luís Ramalho e toda a sua equipa”.