Ricardo Teodósio estreia Citroën C3 Rally2: “carro com provas dadas”

Ricardo Teodósio vai estrear o Citroën C3 Rally2 no Rali Terras D’Aboboreira, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis de 2026, numa aposta com que o piloto algarvio pretende reforçar a candidatura aos lugares cimeiros. Navegado por José Teixeira, Teodósio avança para a nova época com um carro atualizado, calçado com pneus Pirelli, naquele que descreve como um dos projetos mais ambiciosos da sua carreira recente.

Novo capítulo no CPR

A mudança para o Citroën C3 Rally2 marca uma nova etapa no percurso competitivo do piloto de Albufeira, que em 2026 opta por uma viatura de reconhecida competitividade no panorama nacional e internacional. A estreia acontece numa das provas mais exigentes do calendário, cenário que servirá de primeiro teste ao potencial do novo conjunto perante concorrência forte no arranque do CPR.

Ambição com prudência

“É um desafio muito motivador. O Citroën C3 Rally2 é um carro com provas dadas e estou muito entusiasmado com esta estreia”, afirmou Ricardo Teodósio, sublinhando que a equipa está focada em evoluir “quilómetro a quilómetro” numa prova de elevada exigência. Também José Teixeira apontou a uma adaptação rápida ao carro e assumiu a intenção de discutir os lugares da frente, apesar da concorrência apertada.

Aposta com objetivos claros

Teodósio deixou ainda uma palavra de agradecimento aos patrocinadores, considerando que o apoio reunido permite encarar esta nova fase com ambição. No arranque da temporada, a estreia do Citroën C3 Rally2 surge, assim, como um sinal claro das intenções da dupla algarvia para o campeonato.