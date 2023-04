Ricardo Teodósio: “é primeira vez que triunfamos à geral num Rali do Algarve para o CPR”. | AutoSport

Ricardo Teodósio e José Teixeira venceram o Rali Casinos do Algarve. No regresso da prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve ao Campeonato de Portugal de Ralis, a dupla algarvia, que havia prometido apostar as fichas todas na vitória, garantiu o triunfo após uma luta intensa pela liderança! Com este resultado, a dupla algarvia ascende ao segundo lugar da Geral do campeonato a apenas um ponto do líder.

Aos comandos de um Hyundai i20 N Rally2, do Team Hyundai Portugal, os Campeões Nacionais 2019 e 2021 demonstraram desde cedo que estavam apostados num bom resultado. Depois de um bom qualifying, a dupla optou por uma posição de ordem de partida que se comprovou acertada e que acabou por ser decisiva na discussão da vitória. “Estamos mesmo muito satisfeitos com esta vitória. É a primeira vez que triunfamos à Geral num Rali do Algarve a pontuar para o Campeonato Nacional. É um objetivo cumprido. O fim-de-semana correu-nos muito bem e conseguimos ter a estrelinha de campeão que nos tem faltado. Sabíamos de antemão que o rali ia ser exigente e por isso preparámo-nos muito bem para o desafio. O nosso Hyundai i20 N Rally2 esteve irrepreensível e conseguimos bater o Miguel Correia numa boa luta pela vitória. Estamos muito satisfeitos e motivados para as próximas provas”, garantiu.

Já José Teixeira não escondeu a alegria de vencer pela primeira vez em 2023: “Foi um fim-de-semana de muita diversão, alguns nervos à mistura, mas onde tudo nos correu bem. Tomámos as opções certas nos momentos mais críticos e isso tornou-se fundamental para atingirmos o resultado final. A apoteose com que fomos recebidos em Portimão na City Stage comprova que a família #24 está forte e que, daqui em diante, será muito difícil travar esta onda positiva que nos rodeia”, assumiu.

O próximo desafio da dupla algarvia é o Rali Terras de Aboboreira, disputado em Amarante, Baião e Marco de Canaveses no final do mês de Abril.