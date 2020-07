Ricardo Teodósio e José Teixeira entregaram apoio aos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco

Os atuais campeões nacionais de ralis e os parceiros do Team Vito Skoda e Enerre, entregaram hoje um lote de material de proteção individual aos Bombeiros de Castelo Branco, na sede dos BVCB, numa altura em que estamos a dois dias do reinício do Campeonato de Portugal de Ralis, precisamente na capital da Beira Baixa.

Trata-se de uma iniciativa promovida por Ricardo Teodósio e José Teixeira, que contou com o importante apoio dos parceiros da equipa campeã nacional, que assim também dão o exemplo fora da competição.

“A ideia surgiu no seio da nossa equipa e foi prontamente apoiada pelos nossos atuais parceiros e pela Enerre, que assim demonstraram a sua responsabilidade social”, afirmou Ricardo Teodósio. “Atravessamos uma fase difícil para toda a gente e compete-nos a nós ajudar quem está sempre disponível para as populações.

Os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco fazem um trabalho muito meritório e fazia sentido promovermos esta iniciativa no local onde vamos regressar ao campeonato, na cidade onde conquistámos a nossa primeira vitória à geral no CPR”, referiu o campeão nacional de ralis.