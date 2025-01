Ricardo Teodósio despede-se da Hyundai, CPR 2025 com muitas surpresas a caminho…

Ricardo Teodósio anunciou há pouco nas suas redes sociais a sua despedida da Hyundai Portugal, o que aliado à apresentação marcada para a próxima semana, que já é pública, do novo projeto de promoção de jovens talentos no Campeonato de Portugal de Ralis, na categoria de Rally 2 para a época desportiva de 2025, deixa perceber que em 2025 há uma alteração significativa no line-up da Hyundai. No dia 14 ficar-se-ão a saber os contornos do projeto, sendo que com a aposta em jovens, o Team Hyundai Portugal volta a fazer uma grande aposta nos ralis portugueses, tal como fez em 2018 quando criou a equipa, em 2019 quando fez regressar Bruno Magalhães, em 2022 quando levou Ricardo Teodósio para a equipa e em 2023 e 2024, quando apostou também em Craig Breen e Kris Meeke.

Resta esperar pelo que irá ser anunciado, sendo que da Toyota também se esperam boas surpresas, cujos rumores já estão, também, a criar celeuma. Resta aguardar pelas confirmações.

Quanto a Teodósio, deverá também permanecer no CPR com um projeto forte, na linha do que já teve antes da passagem para a Hyundai.