Ricardo Teodósio chega ao Rali de Lisboa focado na evolução e num resultado forte
Ricardo Teodósio e José Teixeira apresentam-se à partida do Rali de Lisboa com ambição renovada, num momento em que procuram consolidar a evolução evidenciada ao longo da temporada. A dupla algarvia, aos comandos de um Citroën C3 Rally2, encara a prova com confiança crescente e com o objetivo de transformar o progresso recente num resultado competitivo numa das rondas mais exigentes e mediáticas do campeonato.
A participação em Lisboa surge, assim, como mais um teste importante para a equipa, tanto pelo nível da concorrência como pelas características da prova. Num campeonato cada vez mais disputado, Teodósio e Teixeira assumem uma abordagem centrada na consistência, na adaptação contínua ao carro e na maximização do trabalho feito nas últimas semanas.
Dupla algarvia quer confirmar crescimento
Ricardo Teodósio parte para a prova convicto de que o caminho feito até aqui tem sido positivo. O piloto algarvio destaca o simbolismo do Rali de Lisboa e sublinha que a prioridade passa por manter a trajetória de crescimento, sem perder de vista a competitividade: “O Rali de Lisboa é uma prova muito especial e sabemos que vamos encontrar uma concorrência forte e troços exigentes”, afirmou Teodósio. “Temos vindo a crescer prova após prova e o objetivo passa por continuar esse trabalho, aumentar a confiança com o carro e lutar pelo melhor resultado possível. Vamos entrar focados, dar tudo e proporcionar um bom espetáculo a quem nos acompanha.”
Consistência como palavra de ordem
Do lado da navegação, José Teixeira reforça a leitura de uma equipa em progressão, mas consciente das exigências que a prova colocará. O navegador salienta o trabalho desenvolvido até aqui e aponta a regularidade como fator decisivo para capitalizar todo o potencial da dupla: “Temos trabalhado muito e sentimos uma evolução positiva”, referiu. “Sabemos que cada prova é uma oportunidade para crescer e melhorar. O objetivo é fazer um rali consistente, evitar erros e tirar o máximo partido do trabalho desenvolvido pela equipa.”
Lisboa como nova oportunidade
Mais do que uma simples etapa do calendário, o Rali de Lisboa representa uma oportunidade para medir o atual momento competitivo da equipa num palco de forte visibilidade e grande exigência desportiva. Para Ricardo Teodósio e José Teixeira, a meta passa por confirmar a evolução, manter a tendência ascendente e responder à altura de um desafio que promete voltar a reunir competitividade intensa e proximidade com os adeptos.
A dupla deixa ainda uma palavra de reconhecimento aos patrocinadores, parceiros e seguidores do projeto, sublinhando a importância desse apoio ao longo da época. Esse vínculo, assumem, continua a ser um dos pilares de um percurso que querem tornar cada vez mais sólido dentro do campeonato.
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