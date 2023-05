Ricardo Teodósio: “Caímos para segundo no campeonato, mas vamos continuar lutar” | AutoSport

A dupla Ricardo Teodósio – José Teixeira teve um fim-de-semana muito difícil no Rally de Portugal, quarta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, a última da fase de terra do campeonato. Os algarvios, líderes do CPR à entrada para este evento, acabaram por terminar a precocemente na sexta-feira devido a um problema no Hyundai i20 N Rally2, prosseguindo mais tarde no sábado e domingo para brindar os portugueses com o espetáculo a que tem habituado os fãs dos ralis que nesta prova se unem em grande número para assistir ao evento, bem como para honrar os compromissos com os patrocinadores do projeto.

“Foi um rali difícil, logo no primeiro dia, e apesar de estarmos a trabalhar para nos aproximar da frente da corrida para somar o maior número de pontos possível no CPR, partiu-se um parafuso da manga do eixo traseiro do Hyundai i20 N Rally2, o que acabou por deitar por terra as nossas pretensões. Caímos para segundo no campeonato, mas vamos continuar lutar já a partir do Rali de Castelo Branco..”, esclareceu Ricardo Teodósio.

José Teixeira, por seu lado, mostra-se confiante para o futuro, tendo em conta os resultados obtidos nesta primeira fase da temporada. “Mostrámos sempre um ritmo positivo neste início de temporada e por isso só podemos estar confiantes para o futuro. Ao longo destes dias, o apoio que recebemos do público e da #24MyFamily foi incrível e incomparável, por isso saímos daqui muito motivados para retomar a luta pelo título de Campeão Nacional.”

O Rali de Castelo Branco realiza-se entre os dias 30 de junho e 1 de julho, na capital da Beira Baixa.