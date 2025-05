Ricardo Sousa: tripla vitória com superação, resiliência, susto e olhar no futuro…

Ricardo Sousa e Luís Marques, em Peugeot 208 Rally4 venceram a prova reservada ao Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, Peugeot Rally Cup Portugal e Ibérica, naquela que é a sua segunda vitória consecutiva no CPR 2RM, compensando dessa forma o azar de Fafe, quando desistiram com um problema no turbo do 208: “Foi um rali de superação, com uma vitória tirada a ferros e quase no limite, em que lidámos com pequenos problemas no carro que, felizmente, a minha equipa técnica foi conseguindo resolver. Erramos o setup no primeiro dia, tivemos problemas de motor de arranque, partimos um apoio da caixa. As assistências têm sido sempre até ao limite e ver o resultado do trabalho da nossa equipa e toda a gente com que contamos é muito bom, tudo isto ser reconhecido com o primeiro lugar, para nós é fantástico. E por isso estamos muito contentes, pois foi um rali bastante difícil” disse o piloto que explicou depois os principais momentos da prova: “Fomos evoluindo ao longo do rali e atacámos onde pudemos, tentando depois gerir as diferenças para os nossos adversários mais diretos. Estou agora consciente de que levantei o pé um pouco demais no último troço, quando vi o Hélder Miranda parado, e que isso me ia custando caro, pois o Henrique Moniz fez uma última especial a dar tudo.

Felizmente conseguimos esta vitória que quero dedicar a toda a equipa Prolama e à minha família e amigos, bem como a todos os que puxam por nós nos troços. Espero que este resultado, em conjunto com a também vitória no Algarve, nos ajudem a desbloquear as verbas necessárias para podermos continuar nos dois troféus, português e ibérico. Vamos acreditar que sim”, acrescentou o piloto.