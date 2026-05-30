Ricardo Sousa rende-se ao Rally2: “O carro é fabuloso”

Ricardo Sousa fez um balanço francamente positivo do primeiro dia completo do Rali de Lisboa ao volante do seu novo Rally2, o Skoda Fabia RS Rally2, destacando a rápida adaptação ao carro e uma evolução gradual ao longo dos troços. Em declarações ao AutoSport, o piloto sublinhou o “feeling” muito positivo com o novo carro, que classificou como “fabuloso”, e explicou que a prioridade tem passado por crescer de forma controlada, sem excessos. Entre travagem, comportamento em curva e performance do motor, Sousa mostrou-se rendido ao potencial técnico da viatura e admitiu já perceber até onde este tipo de carro pode chegar com mais quilómetros e confiança.

Autosport: Ricardo, primeiro dia com um Rally 2, como te tens sentido, como te está a correr a prova?

Ricardo Sousa: “Para já, tudo impecável. Temos vindo devagarinho a tentar evoluir troço a troço. Para já o feeling é excelente. O carro é fabuloso. Era o que já esperávamos, e ainda mais. É tudo bom, divertimos-nos bastante, muito mesmo.

AS: Tens sentido a melhoria de troço para troço ou ainda estás a levar tudo com muita calma?

RS: “Temos melhorado devagarinho, as referências são agora todas diferentes. Neste carro, o estilo de condução também teve que ser mudado, por isso temos tentado ir limando essas arestas, para conduzir cada vez melhor o carro e acho que o temos conseguido, temos vindo a aumentar o nosso ritmo progressivamente, sem nunca exagerar nada pois o objetivo é chegar ao fim..”

AS: Nesta nesta altura ainda só com um dia de rali, quatro troços e ainda um shakedown. O que é que estás a gostar mais na condução de um Rally2?

RS: “De tudo. O carro trava, curva, o motor é fantástico. É mesmo tudo. Estes carros são mesmo fabulosos!

AS: Começas a ganhar consciência que, quando tiveres quilómetros e confiança o que é que o que é que ‘isto’ é capaz de fazer…

RS: “Exatamente. Os carros permitem muito mesmo, e é fantástica a tecnologia que eles têm que permite andar a estas velocidades nos troços…”