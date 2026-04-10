Ricardo Sousa: Prémio Rally2 abre nova etapa…

Ricardo Sousa sagrou-se campeão do Campeonato de Portugal de Ralis nas Duas Rodas Motrizes (CPR 2RM) e vencedor da Peugeot Rally Cup Portugal 2025, fechando uma das épocas mais conseguidas da sua carreira e garantindo, como prémio, a possibilidade de disputar pelo menos uma prova com um Rally2 em 2026. Ao lado do navegador Luís Marques, o piloto da Prolama trabalha agora para colocar de pé um projeto para 2026, que para já é ainda indefinido

Esta conquista confirma a afirmação de Ricardo Sousa como um dos nomes mais consistentes dos ralis nacionais, depois de já ter vencido o Campeonato de Iniciados, em 2017, e o Campeonato Júnior, em 2020. Em 2025, o piloto somou ainda o título nacional nas 2RM, falhando apenas a Peugeot Rally Cup Ibérica.

“Faltou o troféu Ibérico, mas não estivemos longe. Tivemos alguns problemas mecânicos que nos impossibilitaram de alcançar esse objetivo. Mas, de resto, considero que é o melhor desfecho possível para o ano”, afirmou Ricardo Sousa, sublinhando que o duplo triunfo resulta de um esforço coletivo. “Ao longo de todos estes anos nos ralis, percebemos que ninguém vence sozinho. Estas vitórias são dedicadas exclusivamente à equipa que nos acompanha.”

Prémio Rally2 abre nova etapa

O principal efeito prático da vitória na Peugeot Rally Cup Portugal será a oportunidade de competir num Rally2 em 2026, passo que pode marcar a próxima fase da carreira da dupla. Ainda assim, o piloto admite que o projeto para a próxima temporada continua em aberto: “Vamos continuar a aguardar. O prémio é algo que ambicionávamos, porque sem ele seria bastante difícil. Agora que temos essa oportunidade, vamos tentar trabalhar para aproveitá-lo ao máximo e tentar desenvolver algum projeto baseado nisso”, explicou.

Sousa reconhece que a progressão tem sido feita com prudência e recursos limitados. Segundo o piloto, a temporada de 2025 foi construída com “custos controlados” e pouca margem para testes, o que reforça o valor do resultado alcançado. “Sabíamos que tínhamos argumentos para lutar pelas vitórias, e creio que o demonstrámos”, frisou.

Uma carreira construída passo a passo

O percurso de Ricardo Sousa nos ralis começou depois de uma passagem pela Formação de Karting Elf, no Kartódromo Internacional de Leiria, e consolidou-se com a estreia competitiva no DS3 R1 Challenge, em 2015. Nesse ano venceu logo no Rali de Guimarães e terminou como campeão nacional RC5.

Da formação ao topo das 2RM

Seguiram-se o título de campeão nacional de iniciados, a entrada de Luís Marques como navegador e a evolução natural para o Peugeot 208 R2, com que passou a discutir vitórias entre as duas rodas motrizes. Em 2021, a chegada do Peugeot 208 Rally4 representou um novo salto competitivo, permitindo à dupla instalar-se de forma regular entre os protagonistas do campeonato.

Em 2025, essa trajetória culminou na época mais completa da carreira de Ricardo Sousa: rápida, consistente e eficaz. O título no CPR 2RM e a vitória na Peugeot Rally Cup Portugal confirmam-no como um dos valores seguros dos ralis portugueses e deixam em aberto um novo horizonte: a entrada no universo Rally2. Agora resta esperar pelas definições…