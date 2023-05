Ricardo Sousa: “o objetivo é dar o salto para um projeto Rally2” | AutoSport

Com duas vitórias – Rallye Casinos do Algarve e Vodafone Rally de Portugal – no Campeonato Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes), a dupla Ricardo Sousa/Luís Marques reafirma-se como uma das mais sérias candidatas à sucessão de Ernesto Cunha e de Rui Raimundo como campeões: “Sim, acho que somos candidatos ao título, até porque vencemos os ralis em que não tivemos problemas. Aliás, sabemos que temos andamento para lutar pelas vitórias”, começa por referir Ricardo Sousa.

Agora segue-se a fase de asfalto do campeonato e Sousa já deu mostras de grande à-vontade nesse tipo de piso, tendo recordado, a propósito, o seu início de carreira como piloto: “Quando comecei a disputar ralis fi-lo em provas de asfalto. A minha escola, digamos assim, vem dos ralis de asfalto, nos quais fui sempre mais competitivo e só mais tarde evoluí na terra. Hoje, posso dizer que estou 50/50, ou seja, a um nível idêntico em ambos os pisos”.

Os dois triunfos que correspondem a igual número de pontuações no CPR 2RM vieram reforçar a moral do piloto da equipa Prolama. “As duas vitórias são um grande estímulo e esta última veio mesmo na altura certa, pois se em Fafe desistimos quando já estávamos no primeiro lugar, na Aboboreira sucedeu o mesmo, devido a um problema mecânico”.

Empenhado também na Peugeot Rally Cup Ibérica, Ricardo Sousa não esconde, falando do futuro, que o grande objetivo, para já apenas um sonho, será dar o “salto” para um Rally2: “O Rally2 é sempre o objetivo, mas tenho consciência das dificuldades, dados os valores que um projeto desses envolve. Neste momento não dispomos de condições para tal, mas quem sabe se eu vencer a Peugeot Rally Cup Ibérica não posso vir a receber ajuda para um projeto de Rally2…”